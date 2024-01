Cet Américain qui a fait fortune avec une entreprise de cartes cadeaux "adore être riche" mais, ajoute-t-il, "les gens comme moi, qui gagnons autant d'argent, nous devrions payer plus d'impôts". Aux Etats-Unis, environ 200 "Patriotic Millionaires" militent comme Stephen Prince pour un impôt mondial sur la richesse.

A 72 ans, du côté de la Floride, Stephen Prince profite sans complexe d'une fortune qui approche les 40 millions de dollars (environ 36 millions d'euros). Devenu riche en créant une entreprise de cartes cadeaux, il gère désormais ses investissements dans l'immobilier. Il "adore être riche" mais, ajoute-t-il, "les gens comme moi, qui gagnons autant d'argent, nous devrions payer plus d'impôts". Le système fiscal américain, qui taxe les salaires à 37% et les dividendes à 21% maximum, "est fait pour les riches, pas pour les travailleurs, juge-t-il. La question n'est pas de savoir si j'ai envie, mais on doit payer plus d'impôts." Sinon, à son avis, "ça finira par exploser. Comme en France à la Révolution".

Ces dernières années, aux Etats-Unis comme dans la plupart des pays développés, l'écart entre les plus pauvres et les plus riches s'est encore creusé, et Stephen Prince trouve que les classes les plus favorisées sont de plus en plus déconnectées du reste de la population. Témoin, l'"enclave pour riches" voisine de Sea Island, où il emmène l'équipe d'"Envoyé spécial". Un quartier où tout est privé : les écoles, les établissements de santé… "et ils n'en n'ont rien à faire si tout le monde en Amérique n'a pas de sécurité sociale ou n'a pas de toit. Ils ne veulent pas payer pour ça".

Ils manifestent jusque devant le Congrès

Dans ce milieu ultra-privilégié, ses idées valent souvent à Steven Prince d'être traité de "socialiste", voire de "communiste". Mais il a trouvé d'autres personnes avec qui les partager : les 200 membres américains de Patriotic Millionaires, une association qu'il copréside avec Morris Pearl, un ancien directeur général de BlackRock (le plus grand gestionnaire d’actifs au monde).

Ces "millionnaires patriotes" ont fait fortune dans la finance, ils sont héritiers ou chefs d'entreprise, et ils exigent de payer plus d'impôts, en manifestant jusque devant le Congrès avec leurs pancartes "Taxez les riches".

Extrait de "Je suis riche : taxez-moi !", un reportage à voir dans "Envoyé spécial" le 18 janvier 2024.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".