"Porter le nom de famille Disney, c'est comme avoir un super pouvoir étrange que vous n'avez pas demandé" : un "super pouvoir" dont s'est servi Abigail Disney pour épingler, dans un documentaire, les pratiques sociales de l'entreprise.

"Porter le nom de famille Disney, c'est comme avoir un super pouvoir étrange que vous n'avez pas demandé" : la phrase est extraite d'un documentaire sorti en 2022, The American Dream and Other Fairy Tales ("Le rêve américain et autres contes de fée"), produit et coréalisé par Abigail Disney. Le "super pouvoir" de ce nom parfois lourd à porter, l'héritière ‒ qui possède des actions mais n'a aucune fonction officielle au sein du groupe ‒ s'en est servie pour dénoncer les dérives de l'entreprise cofondée par son grand-père Roy et son grand-oncle Walt en matière de pratiques sociales. Avec succès, puisque le salaire minimum chez Disney a été augmenté de 50% aux Etats-Unis.

C'est après avoir reçu un message d'un certain Ralph, employé à Disneyland, qu'Abigail Disney est allée à la rencontre des salariés de parcs d'attraction Disney aux Etats-Unis. Dans une scène du film, elle interroge une dizaine d'entre eux, réunis dans une salle : "Combien d'entre vous connaissent quelqu'un qui travaille chez Disney et dort parfois dans sa voiture ?" ; "Combien d'entre vous connaissent quelqu'un qui s'est retrouvé sans soins médicaux parce qu'il n'en avait pas les moyens ?"... et presque toutes les personnes présentes lèvent la main.

"La philanthropie, c'est génial, mais ce n'est pas la démocratie"

Ni ce documentaire ni l'augmentation obtenue n'ont fait beaucoup d'heureux dans la famille Disney, mais l'héritière assume : "Il y a beaucoup de gens qui pensent que je mords la main qui me nourrit. J'ai ma conscience pour moi. Petit à petit, je dilapide mon argent comme ça, et je vais continuer.". Cette sexagénaire, qui avoue avec humour porter "Culpabilité" comme deuxième prénom, dit avoir "donné plus de 100 millions de dollars, la moitié de [s]a fortune, ces dernières années. Je ne veux pas mourir riche, déclare-t-elle. Et vous savez quoi ? Je mourrai heureuse."

Philanthrope, Abigail Disney ? "La philanthropie, c'est génial, mais ce n'est pas la démocratie, répond-elle. Je ne veux pas vivre dans un pays où une poignée de gens très riches décident quelles écoles, quels hôpitaux sont performants, en leur donnant leur argent." Comme environ 200 millionnaires américains membres du club Patriotic Millionnaires, Abigail Disney est prête à payer davantage d'impôts pour financer la reconstruction des routes, les écoles publiques, rénover le système de santé... Et réduire un peu les inégalités qui ne cessent de se creuser : en effet, 735 milliardaires américains possèdent à eux seuls 4 500 milliards de dollars, soit davantage que la moitié des Américains.

Extrait de "Solidaires les millionnaires !", un reportage à voir dans "Envoyé spécial" le 18 janvier 2024.

