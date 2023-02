Fuyant la crise économique qui terrasse leur pays depuis 2019, le nombre de migrants libanais a presque triplé en un an selon les Nations unies. "Envoyé spécial" a retrouvé un des passeurs qui organisent des voyages clandestins, et des candidats à l'exil.

Le 22 septembre 2022, la vie de Wissam Talawi s'est arrêtée. Ce Libanais originaire d'une région pauvre au nord du pays, avait embarqué sur un bateau clandestin avec sa femme et ses quatre enfants de 4 à 9 ans pour rejoindre l'Europe par la Méditerranée. Mais l'embarcation a coulé, avec ses proches. Wissam est l'un des vingt rescapés sur environ 150 passagers, secouru après 48 heures dans l'eau. Aujourd'hui, il n'a plus de famille, plus de maison (vendue au passeur pour payer leur voyage), il ne lui reste que les souvenirs.

80% des Libanais vivent désormais sous le seuil de pauvreté

Ces derniers mois, plusieurs milliers de Libanais auraient tenté une traversée clandestine, des migrants dont le nombre a presque triplé en un an selon les Nations unies, fuyant surtout une crise économique dévastatrice qui terrasse leur pays depuis 2019. Plus de 80% des Libanais vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté, alors que l'inflation et la criminalité ne cessent d'augmenter et que les rapports se tendent entre habitants et militaires. Les élites sont déjà parties dès le début de la crise il y a trois ans : 40% des médecins et 30% des infirmiers ont quitté le pays selon l'OMS.

Certains tirent profit du désespoir des Libanais, des trafiquants prêts à leur faire miroiter de meilleurs jours en Europe. "Envoyé spécial" a retrouvé un des passeurs qui organisent des voyages clandestins pour 3 000 à 7 000 euros, et des candidats à l'exil.

Un reportage de Nicolas Bertrand, Fabien Fougère, Sophie Guignon, Laurent Laughlin et Jihad Jneid diffusé dans "Envoyé spécial" le 23 février 2023.

