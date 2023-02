Vidéo Après une injection clandestine d'acide hyaluronique, elle a failli perdre son nez

Durée de la vidéo : 2 min.

ENVOYÉ SPÉCIAL / FRANCE 2

Article rédigé par France 2 France Télévisions Envoyé spécial

Se faire refaire les lèvres, les pommettes ou le nez quand on a un petit budget ? Avec les offres d'injections qui se multiplient sur les réseaux sociaux, rien de plus facile. Mais cette course au visage parfait, en toute illégalité et souvent sans aucun respect des règles sanitaires, fait des victimes. Sur la côte d'Azur, cette quête a failli coûter très cher à Fadila : son nez s'est nécrosé après une injection dans un cabinet clandestin.

"On est passés à deux doigts de la cata", souffle le Dr Kestemont, celui qui a sauvé son visage. Sans son intervention, Fadila aurait perdu la moitié de son nez. "Il m'a sauvé la vie, affirme sa patiente. J'étais presque au bord du suicide. Sans lui, je ne serais peut-être plus là." Quatre mois auparavant, la jeune femme s'était rendue dans un cabinet clandestin pour une injection, qu'elle avait elle-même filmée sur son téléphone portable. Sur la vidéo, la femme qui la pique ne porte même pas de gants… Lorsqu'elle est arrivée chez le Dr Kestemont, l'aile gauche de son nez n'était plus qu'une énorme croûte. Et sans traitement, il n'en serait resté… qu'un énorme trou, affirme le médecin. Trois semaines d'un traitement très douloureux Les vaisseaux étant bouchés par des fragments d'acide hyaluronique, le sang ne circulait plus et le nez de Fadila commençait à se nécroser. Pour dissoudre les fragments d'acide hyaluronique de façon à revasculariser la zone, le médecin a injecté une enzyme dans le nez de Fadila. Le traitement, à raison de trois piqûres quotidiennes pendant trois semaines, est si douloureux que la patiente a failli l'abandonner. Mais la nécrose a guéri, et Fadila a conservé son nez. Aujourd'hui, il lui suffit d'un peu de maquillage pour camoufler sa cicatrice. Outre cette cicatrice, l'intervention clandestine lui laisse bien des regrets : celui de son visage d'avant, et surtout de son sourire. "Regardez, je n'arrive même plus à sourire. C'est tout figé." Extrait de "Les ravages des injections clandestines", un reportage à voir dans " Envoyé spécial" le 23 février 2023. > Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile ( iOS & Android), rubrique " Magazines".