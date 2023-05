Tesla, une révolution industrielle initiée par un génie visionnaire du nom d'Elon Musk ? Pour un portrait de l'entrepreneur controversé qui veut prendre le volant de nos destinées, "Envoyé spécial" a rencontré le cofondateur de la marque, véritable concepteur de ses véhicules électriques.

Jusqu'aux difficultés qui ont grippé sa production en 2022, le grand succès d'Elon Musk s'appelle Tesla. Le constructeur automobile représente les deux tiers des véhicules électriques vendus aux Etats-Unis. Dans un coin reculé des montagnes californiennes, "Envoyé spécial" a rencontré celui qui en est le véritable créateur.

"Pendant dix ans, il a essayé de faire croire qu'il avait fondé Tesla. Maintenant, sa stratégie, c'est juste de dire du mal de moi. Moi, je préfère ne pas parler de lui, confie Martin Eberhard. Ce n'est pas un ingénieur, quoi qu'il en dise. C'est un businessman."

Ingénieur, Martin Eberhard l'est, et s'il ne souhaite pas parler d'Elon Musk, il ne se fait pas prier pour évoquer les débuts de l'entreprise. Avant Tesla, "l'idée de la voiture électrique, c'était la voiturette de golf : lent, moche, et vraiment pas fun à conduire". Le roadster qu'il sort fièrement de son garage et qui est son deuxième prototype, "c'est tout le contraire". Et de le prouver en atteignant 105 kilomètres-heure... en quatre petites secondes. Un moteur à induction, des batteries au lithium… Martin Eberhard a positionné Tesla sur le luxe et la performance.

Deux cofondateurs que tout oppose

C'est en 2000 que cet écolo convaincu a conçu le premier prototype d'une voiture qui ne polluerait pas et pourrait mettre un coup de frein à notre dépendance au pétrole. Mais il n'avait pas les moyens de lancer une marque, et tous les géants de l'automobile lui ont alors ri au nez. Elon Musk a été le premier à comprendre "qu'une voiture électrique bon marché, c'était la mauvaise approche", et à investir dans le projet. De 2003 à 2007, ils ont travaillé ensemble, puis Martin Eberhard a été évincé de Tesla.

Entre ces deux hommes que tout oppose, la rupture était inévitable. Martin est vegan et pense que pour protéger la planète, il faut consommer moins et ne pas avoir d'enfants. Elon en a neuf, de trois femmes différentes... et il est persuadé que c'est un développement technologique illimité qui sauvera notre civilisation. Ejecté de l'aventure Tesla, Martin Eberhard ne se montre pas amer pour autant. Il se dit "heureux d'avoir enclenché cette révolution". Au final, affirme-t-il, "c'est ça qui compte vraiment".

Extrait de "Dans la tête d'Elon Musk", un reportage à voir dans "Envoyé spécial" le 25 mai 2023.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".