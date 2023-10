Durée de la vidéo : 2 min

Près de Verdun, dans un paysage rural peu peuplé, "Envoyé spécial" a découvert des campagnes gangrenées par la drogue, et tout particulièrement par l'héroïne. Extrait d'un reportage à voir le 12 octobre 2023.

Dans l'est de la France, la Meuse compte à peine plus de 185 000 habitants. Derrière ses paysages au passé meurtri par la Première Guerre mondiale puis la désindustrialisation, "Envoyé spécial" a découvert des campagnes gangrenées par l'héroïne. Une situation à laquelle ne s'attendait pas Sofian Saboulard, le procureur nommé à Bar-le-Duc en 2020. La répression du trafic de drogue occupe une place importante dans l'activité judiciaire du département, avec la présence d'une criminalité organisée venue de Metz et de Nancy.

Si la région attire autant les trafiquants de stupéfiants, c'est qu'ils ont compris "que dans la Meuse, malheureusement, il y avait beaucoup de consommateurs, explique-t-il. C'est un territoire dans lequel vous avez une jeunesse qui est un peu à l'abandon. Un département rural, avec des difficultés d'accès aux transports, à l'emploi…" Et si ces consommateurs se tournent vers l'héroïne, c'est tout simplement "parce qu'elle est moins chère".

L'héroïne accessible sur tout un territoire

Cette drogue des plus addictives est en effet accessible dans le département à un prix parfois dérisoire, l'un des plus bas de France. Ici, on peut trouver du "brown sugar" (héroïne brune) "à partir de 6 euros le gramme", confirme Mathias (le prénom a été modifié), quand un produit de meilleure qualité se vendra jusqu'à 30, voire 40 euros le gramme.

A 40 ans, Mathias a toujours vécu dans la Meuse, et il est dépendant depuis vingt ans. Il en a consommé jusqu'à 3 grammes par jour, et n'a jamais pu décrocher de ce "poison avec un petit ruban autour". Aujourd'hui, il prend toujours quotidiennement de cette drogue qui commence par "faire du bien sur le moment, mais au final, vous empoisonne".

