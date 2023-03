Quand il était enfant, il chantait dans une prestigieuse chorale catholique. Aujourd'hui, c'est un jeune homme de 17 ans dont vous ne verrez pas le visage. Pendant des années, il a gardé un silence qui lui était nécessaire pour "survivre, tout simplement". Il a accepté de témoigner pour une enquête inédite d'"Envoyé spécial", en partenariat avec "Le Parisien".

Durant l'hiver 2016, lorsque la chorale de Nogent-sur-Marne à laquelle il appartient est partie en tournée dans les Alpes, le jeune homme qui témoigne dans cet extrait d'"Envoyé spécial" avait 10 ans. Logé dans une famille d'accueil, l'enfant reçoit, un soir dans sa chambre, la visite d'un "jeune homme qui n'était pas une des personnes de la chorale". Ce qui s'est passé ensuite, et qu'il a mis longtemps à nommer "viol", l'a traumatisé.

Il confie "une tentative de suicide, des comportements destructeurs, de mutilation", et des années de malaise. "On a ce vol d'innocence, on comprend ce que c'est, très jeune, de souffrir. On ne se sent pas bien avec les autres, de notre âge, on ne sent pas bien avec les gens plus vieux parce qu'on en a peur… et on ne se sent pas bien avec soi-même, mais en fait, on ne sait pas… On n'est pas adulte et on n'est plus enfant, et on sait plus où on est. On ne sait pas ce qu'on doit être."

En 2019, ses parents découvrent ce secret et décident de porter plainte. Leur fils a été victime de violences sexuelles lors de la "tournée d'hiver", informent-ils par téléphone un responsable de la chorale – qui ne les rappelle pas. "Silence total", selon la mère du jeune homme. Elle cherche alors à en savoir plus auprès d'habitants de Nogent-sur-Marne.

Une institution à Nogent-sur-Marne

"Certains ont commencé à parler, raconte-t-elle : 'Ah, ils ont recommencé…' 'Ah, mais je savais'..." Elle découvre que dans cette ville "et bien au-delà", des viols commis au sein de cet ensemble seraient restés cachés pendant une cinquantaine d'années. Sollicité par "Envoyé spécial", le cadre dirigeant de la chorale n'a pas souhaité répondre. A ce jour, l'auteur présumé des faits n'a pas été identifié, et l'enquête est toujours en cours. Mais le combat de cette mère de famille a révélé un tabou qui pèse depuis des décennies sur cette ville bourgeoise de la région parisienne.

A Nogent, la manécanterie des Moineaux du Val-de-Marne est une institution. Cette prestigieuse chorale catholique fait chanter les garçons de bonne famille depuis 1953, écumant les plateaux télé de France et d'ailleurs. Depuis plus de cinquante ans, elle a aussi été le théâtre de terribles événements. Un ancien chef de chœur a été condamné pour agressions sexuelles. Deux autres sont accusés de viol. L'enquête inédite d'"Envoyé spécial", en partenariat avec Le Parisien, a permis d'identifier une quinzaine de victimes présumées de ces trois hommes.

