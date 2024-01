Kylian Mbappé invité d'"Envoyé spécial" : cinq séquences à retenir

Soirée Mbappé dans "Envoyé spécial" le 18 janvier 2024 ! Après un reportage consacré à son association Inspired by Kylian Mbappé, le magazine diffusait une longue interview de la star du PSG, enregistrée le 18 décembre dernier. En voici quelques extraits.

"Aider la jeunesse et laisser un héritage"

Au moment de cette interview, il n'avait même pas encore fêté ses 25 ans... (ce fut fait le 20 décembre), mais il pense déjà à laisser un héritage... Pour faire de sa vie "autre chose que le foot" et "parce que le foot, ça a une fin", pour transmettre des valeurs aussi, Kylian Mbappé a décidé d'aider la jeunesse. Il a créé une association qui accompagne très concrètement 98 jeunes dans la réalisation de leur rêve professionnel. Et aucun ne veut devenir footballeur ! "Le but, c'est de leur donner des billes (...), un maximum de bagages pour entrer dans la vie active le mieux possible", explique celui qui a "toujours adoré les enfants" parce qu'"ils sont sincères, francs, sans filtre"... et puis "c'est le futur de notre monde".

"Aider la jeunesse et laisser un héritage" / - (ENVOYE SPECIAL / FRANCE 2)

La Coupe du monde en 2018 : "J'étais trop jeune"

Gagner la Coupe du monde 2018 en Russie a bien sûr représenté "un déclic dans [s]a vie", et pourtant... "C'est peut-être incompréhensible, mais ça ne m'a pas fait grand-chose, j'étais trop jeune, tellement inconscient...", confie l'attaquant du PSG. "En 2022, il y avait beaucoup plus d'émotion", se souvient-il. Mais malgré le triplé de légende qu'il a marqué, la Coupe est cette fois-là passée sous le nez des Bleus... "Il faut vivre avec ça", conclut-il, philosophe. Aujourd'hui, son rêve, c'est de "participer aux JO avec la France"...

La Coupe du monde 2018, "ç'a été un déclic dans ma vie", mais "je réalisais pas" / - (ENVOYE SPECIAL / FRANCE 2)

"J'ai perdu la spontanéité"

Il ne sait "même plus" quand il est allé acheter une baguette de pain pour la dernière fois... Quand il était petit, c'était "une corvée". "Et je paierais cher maintenant pour faire ce genre de choses qui ne ressemblent à rien pour la plupart des gens !", confie-t-il. Et s’il pouvait passer 48 heures incognito ? Ce serait "dehors, ça c’est sûr, déjà !". Lui qui regrette d'avoir "perdu la spontanéité" en profiterait pour "tout faire : des choses sans réfléchir, aller manger tranquille dans une brasserie, sortir avec des amis, faire la fête tranquille, sans personne pour venir me voir. Le lendemain matin, un bon brunch au soleil sur une terrasse, voilà, admirer les choses. Des choses simples de la vie."

"J'ai perdu la spontanéité" / - (ENVOYE SPECIAL / FRANCE 2)

"Garder les pieds sur terre"

"J'ai une relation très spéciale avec ma mère, confie Kylian Mbappé. Avec mes deux parents, mais avec ma mère, c'est très fusionnel. (...) Je lui dis tout, elle sait tout." Une maman qui sait le "chambrer" (comme toute sa famille) mais aussi l'aider à "garder les pieds sur terre", notamment à travers la fondation Inspired by Kylian Mbappé, qu'elle gère avec son fils. Et le joueur de raconter cette anecdote : après son stage de troisième de quatre jours au Real de Madrid, sa mère l'a "emmené dans ses salles de classe pour faire le ménage". Et il lui en est reconnaissant : "J'avais touché les étoiles, il fallait que je revienne bien sur terre..."

"Garder les pieds sur terre" grâce à une relation forte avec sa mère / - (ENVOYE SPECIAL / FRANCE 2)

"Je suis citoyen du monde et je suis libre de dire ce qui me semble juste"

Le footballeur s'est exprimé à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux sur des sujets de société tels que le racisme (qu'il a lui-même subi) ou les violences policières, par exemple lors de la mort de Nahel. Pourquoi ces prises de position ? lui a demandé Elise Lucet. Réponse de Kylian Mbappé : "Parce que je suis un citoyen du monde. (...) Je pense que c'est important de montrer aux gens qu'on n'est pas sur une autre planète. (...) Je suis libre de faire et de dire ce qui me semble juste, comme n'importe quel humain." Des prises de position dont il ne regrette aucune, malgré les critiques : "C'est un terrain glissant, mais je suis cramponné"...

"Je suis un citoyen du monde et je suis libre de dire ce que je veux" / - (ENVOYE SPECIAL / FRANCE 2)

Vidéos extraites d'une interview diffusée dans "Envoyé spécial" le 18 janvier 2024.