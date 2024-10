Pâques 2022 : les œufs en chocolat vont laisser un goût amer à de nombreuses familles. Plus de deux ans après, le papa de Romy reste traumatisé par douze jours d'angoisse au chevet de sa petite fille. Elle a dû être hospitalisée trois jours après avoir croqué dans un Kinder, mais le scandale sanitaire sur lequel revient cet extrait de "Complément d'enquête" n'avait pas encore éclaté…

Deux ans plus tard, Romy est une petite fille pleine de vie, mais son papa reste traumatisé par douze jours d'angoisse passés à l'hôpital aux côtés de sa fille déshydratée et perfusée. La salmonellose dont elle a été victime peut être mortelle. Romy avait à peine 2 ans quand elle a été hospitalisée pour de violents vomissements accompagnés de fièvre. "Elle est passée en dessous des 10 kilos, on voyait ses côtes. C'est de l'angoisse, c'est de la peur, c'est des pleurs... C'était vraiment très, très dur pour nous", témoigne son père.

A ce moment-là, le scandale Kinder n'a pas encore éclaté. Ni la famille ni les médecins n'imaginent qu'un chocolat ait pu être à l'origine de la contamination de la petite fille. Alors quand elle commence à aller un peu mieux, pour la réconforter, ses parents lui offrent un Kinder… Les vomissements et les diarrhées reprennent aussitôt.

Des dizaines d'enfants malades partout en Europe

Romy parviendra tout de même à se remettre. Ce n'est que le lendemain de sa sortie d'hôpital, le 5 avril 2022, que ses parents apprennent comme tout le monde, par les médias, que les Kinder pourraient être responsables de l'infection. Juste avant Pâques, la nouvelle fait la une des journaux. Partout en Europe, Ferrero rappelle des millions de chocolats soupçonnés d'être à l'origine de salmonelloses.

Désormais, pour le goûter de Romy, les œufs en chocolat du groupe Ferrero sont bannis. Ses parents sont "tombés de haut" : ils avaient confiance, eux-mêmes mangeaient des Kinder quand ils étaient petits. Et puis la marque dispose de "beaucoup de moyens pour contrôler l'hygiène"... Ces œufs en chocolat contaminés et d'autres produits Ferrero ont rendu malades plus de 450 consommateurs, et en ont envoyé près de la moitié à l'hôpital. Il s'agissait en grande majorité d'enfants de moins de 10 ans.

Deux enquêtes, une en Belgique et une France, sont en cours pour déterminer si oui ou non Ferrero a manqué à ses obligations. Dans une réponse envoyée par mail à "Complément d’enquête", le groupe italien indique que "tous les lots de produits ont été rigoureusement testés avant d'être mis sur le marché".

