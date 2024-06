Une institution mythique du secteur de la solidarité accusée de maltraitance par certaines des personnes démunies qu'elle aide… Le 6 juin 2024, "Complément d'enquête" se penche sur Emmaüs et sa face cachée. Soixante-dix ans après l'appel de l'abbé Pierre, certaines communautés sont mises en accusation pour des conditions de travail problématiques... mais tolérées par les pouvoirs publics. Explications dans cet extrait.

Les compagnons d'Emmaüs, sortis de la rue et accueillis par la célèbre association de l'abbé Pierre en échange de leur participation à des "activités solidaires", sont-ils mis en danger par des conditions de travail problématiques ? Dans certaines communautés, comme a pu le constater "Complément d'enquête", la sécurité pose question. En 2022, deux personnes ont trouvé la mort dans des groupes Emmaüs, dans le cadre de leur activité. Quant aux accidents du travail, Emmaüs n'en a jamais fait le compte.

Depuis soixante-quinze ans, les compagnons travaillent… en dehors du droit du travail, avec la tolérance des pouvoirs publics. Ils ont en effet un statut juridique particulier, taillé sur mesure après la disparition de l'abbé Pierre.

Une personnalité "formidable" que cet abbé Pierre, rappelle Martin Hirsch (président d'Emmaüs France de 2002 à 2007), qui savait jouer de son entregent pour protéger ses communautés : quand un site était menacé de fermeture pour non-respect des normes de sécurité, il suffisait que le charismatique abbé passe un coup de fil au président de la République en disant "Il y a un préfet qui est en train d'emmerder ma communauté" pour que la commission de sécurité ferme les yeux… Mais l'abbé n'étant hélas "pas éternel", il devenait urgent de faire évoluer le système.

Comment un accord avec Nicolas Sarkozy aurait fait évoluer le statut des compagnons

Les obsèques du curé iconoclaste ont lieu en janvier 2007, alors que les élections présidentielles approchent. Pour Nicolas Sarkozy, qui cherche à s'attacher les services d'un spécialiste des questions de pauvreté classé à gauche, Martin Hirsch ferait figure de "prise politique et médiatique importante". C'est ce que rappelle dans cet extrait de "Complément d'enquête" Patrick Doutreligne, alors vice-président d'Emmaüs. En marge des obsèques, il est "à quelques mètres de Martin Hirsch quand Sarkozy l'a approché". Selon lui, c'est à ce moment-là que se serait préparé un "deal" (un mot que réfute Martin Hirsch) qui allait faire progresser le statut des compagnons.

Nicolas Sarkozy élu, Martin Hirsch est nommé haut-commissaire aux Solidarités actives contre la pauvreté, et il va faire voter un statut juridique taillé sur mesure pour les communautés d'Emmaüs. Les OACAS (Organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires) sont créés par un bref article de loi. Les compagnons d'Emmaüs sortent de l’ombre et bénéficient, depuis, de nouveaux droits : ils cotisent notamment à la retraite et à la Sécurité sociale. En revanche, ils ne sont toujours pas assujettis au droit du travail : pas de contrat, pas de prud'hommes, pas de salaire minimum, pas de contrôles de l'Inspection du travail…

