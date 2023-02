Quand les bonnes œuvres des milliardaires leur rapportent... des voix, ou encore leur servent à régler leurs propres dépenses. Pour un document sur les dessous des actions philanthropiques des grandes fortunes, "Complément d'enquête" revient sur un scandale qui a fait trembler la Maison-Blanche.

C'était en janvier 2016, aux Etats-Unis, patrie de la philanthropie s'il en est. Plus précisément à Des Moines, capitale de l'Iowa, un Etat où les vétérans ont un poids électoral considérable. Donald Trump est alors en pleine campagne électorale pour l'élection présidentielle. Au lieu de participer au débat de la primaire républicaine où il est attendu, il a préféré faire l'événement tout seul. Il a organisé une soirée de collecte de dons pour les vétérans au nom de sa fondation, la Trump Foundation.

Un événement caritatif qui cache un meeting politique

Donald Trump se présente déjà comme le prochain occupant du Bureau ovale, et se paie le luxe de faire monter à la tribune certains de ses concurrents républicains. Sur les pancartes brandies par le public, comme sous le pupitre, figure le slogan de sa campagne, "Make America Great Again" (en français, "Rendre sa grandeur à l'Amérique"). "Ce ne sont pas des campagnes de la Fondation Trump, mais clairement des pancartes de la campagne Trump", relève Robert Maguire, président de Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), un organisme anticorruption. La soirée caritative serait-elle un meeting politique déguisé ?

Une fondation qui rembourse des frais juridiques

Depuis cette même année 2016, la Fondation Trump est dans le viseur de CREW, qui a déposé plusieurs plaintes. L'organisme observe qu'elle rembourse, par exemple, des dépenses ou frais juridiques incombant à Donald Trump lui-même ou à ses entreprises. En 2013, la fondation a été utilisée pour faire un don à une procureure générale de Floride – un Etat dans lequel le milliardaire avait des ennuis judiciaires. Selon Robert Maguire, "au début, Trump versait son propre argent à ces organismes de bienfaisance. Mais en 2009 il a, pour l'essentiel, cessé de le faire".

"Il s'agissait donc d'une organisation caritative portant le nom d'une personne fortunée, qui n'était même pas financée par cette personne fortunée. Alors que c'est 'la' personne qui n'a pas son pareil dans ce pays pour se vanter de sa richesse personnelle, et qui parle sans retenue de ses milliards de dollars…" Robert Maguire, président de Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) à "Complément d'enquête"

Suite aux enquêtes des juges, Donald Trump a décidé de fermer sa fondation. En 2019, le président américain a été condamné à payer une amende de 2 millions de dollars.

Extrait de " Milliardaires : les bonnes œuvres, ça rapporte !", un document à voir dans "Complément d'enquête" le 23 février 2023.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de franceinfo et son application mobile ( iOS & Android), rubrique " Magazines".