C'est une incroyable histoire que "Complément d'enquête" raconte le 23 février 2023. Celle d'un mystérieux artiste coréen et homme d’affaires qui a fait don d'un million d'euros au musée du Louvre. Mais le généreux mécène était en réalité le gourou d'une secte, déjà condamné dans son pays pour escroquerie. Comment une institution comme le Louvre a-t-elle pu accepter l'argent d'un tel individu ?

Bernard Hasquenoph est un graphiste, passionné d'art et blogueur, qui s'intéresse au financement des musées depuis une bonne quinzaine d'années. En 2014, il a fait éclater un scandale retentissant en révélant la véritable identité d'un généreux mécène du Louvre, Ahaé, dont le nom figure toujours en lettres d'or sur les murs du prestigieux musée...

"Maintenant, on sait que c'est un criminel et le gourou d'une secte, qui a entraîné la mort de 300 jeunes lycéens, et le Louvre est parfaitement au courant... Mais ils laissent le nom gravé sur le mur, et c'est plutôt choquant, même d'ailleurs pour les autres mécènes." Bernard Hasquenoph, graphiste et blogueur à "Complément d'enquête"

C'est son histoire, hallucinante, que "Complément d'enquête" raconte le 23 février 2023. Ce mystérieux artiste coréen, homme d’affaires et généreux mécène a réussi à tromper deux prestigieuses institutions françaises. Celui qui a fait don de 1 million d'euros au Louvre et de plus de 2 millions au château de Versailles était aussi le gourou d'une secte. Condamné en Corée du Sud pour escroquerie, Yoo Byung-eun, de son vrai nom, dirigeait également une compagnie maritime accusée d’avoir causé la mort de plus de 300 lycéens dans le naufrage d’un ferry.

Le musée du Louvre dit avoir été abusé

Comment le Louvre et le château de Versailles ont-ils pu accepter de l'argent d'un tel mécène ? Auraient-ils pu avoir connaissance du véritable profil du généreux Ahaé ? Des règles éthiques encadrent le mécénat, et le musée du Louvre a été l'un des premiers à édicter une charte, en 2003. Elle stipule que les activités du partenaire envisagé doivent faire l'objet d'une recherche d'informations, et recommande de s'abstenir en cas de doute.

Contactée, la direction du Louvre répond par mail avoir été abusée par l'artiste. Un ancien cadre, joint par téléphone (il ne sait pas qu'il est enregistré), explique que des demandes de renseignements ont bien été faites (auprès du ministère des Finances et de l'ambassade de France à Séoul)... au sujet d'un certain Ahaé, et non de Yoo Byung-eun, sa véritable identité. Sans surprise, elles n'ont rien révélé de suspect – alors que l'escroc avait déjà été condamné à quatre ans de prison en Corée du Sud.

Extrait de "Milliardaires : les bonnes œuvres, ça rapporte !", un document à voir dans "Complément d'enquête" le 23 février 2023.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".