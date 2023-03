Chaque année, les victimes d'arnaques à la pompe à chaleur se comptent par milliers. Comment des entreprises peu scrupuleuses parviennent-elles à profiter d'une politique publique de rénovation énergétique pour abuser leurs clients ? Pour le savoir, un jeune journaliste de "Complément d'enquête" a postulé à un emploi de téléprospecteur dans l'une de ces sociétés. En caméra cachée, un extrait édifiant d'un document diffusé le 2 mars 2023.

Simon est un jeune journaliste de l'équipe de "Complément d'enquête". Il n'a aucune expérience en rénovation énergétique, et aucune idée du fonctionnement d'une pompe à chaleur... Qu'à cela ne tienne : au terme d'un entretien de quelques minutes, il va pouvoir se faire embaucher dans une société "spécialisée" dans la rénovation énergétique, une "boîte de pompes à chaleur", comme la présente le responsable qui le reçoit.

La petite annonce à laquelle il a répondu concerne un emploi de téléprospecteur, chargé de démarcher les particuliers par téléphone (une activité strictement interdite dans le secteur de la rénovation énergétique au moment de ce tournage). Les objectifs qui lui sont fixés ? Décrocher une vingtaine de rendez-vous par semaine. Simon fait une journée d'essai 48 heures plus tard.

Se faire passer pour "le bureau d'études départemental"

Dans l'open space, huit autres téléprospecteurs font face à leur écran, avec un fichier de coordonnées de particuliers, partout en France. Première consigne pour Simon (qui s'est équipé d'une caméra cachée) : ne surtout pas se présenter comme "commercial" mais comme "technicien conseil" travaillant pour "le bureau d'études départemental".

Si l'interlocuteur soupçonne qu'il a affaire à un vendeur de pompes à chaleur, continuer à se prétendre employé par un "organisme indépendant". Une fois qu'il est mis en confiance, lui faire croire que bénéficier d'aides à la rénovation est une chance – alors que tout le monde y est éligible, et que ces téléconseillers le savent parfaitement... Comment ? En le faisant patienter pendant qu'on fait semblant de vérifier son éligibilité à l'aide d'un logiciel totalement fictif.

- Pourquoi on le fait jamais sur le logiciel ?

- Parce qu'il n'y en a pas, de logiciel ! C'est juste pour faire genre on est en train de calculer "Oh super, vous êtes éligible !" Sur une plateforme de démarchage téléphonique "Complément d'enquête" (caméra cachée)

Le voisin de table de Simon est là depuis trois semaines, et il n'a déjà plus aucune illusion : le but ici, c'est de "faire des grosses marges". Par exemple "quand un gros pigeon est OK pour payer 25 000" une pompe à chaleur qu'on "peut avoir pour 9 000 euros avec l'installation".

"On n'est pas dans le camp des gentils, là, quand t'appelles. Le truc, c'est d'essayer, un peu, d'arnaquer les gens, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de retraités." Un téléprospecteur "Complément d'enquête" (caméra cachée)

Interrogé par les journalistes de "Complément d’enquête" après l’infiltration, le patron de la plateforme téléphonique a nié toute arnaque et affirmé respecter la réglementation.

Extrait de " Rénovation énergétique : des milliards dépensés pour rien ?", un document diffusé dans "Complément d'enquête" le 2 mars 2023.

