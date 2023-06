Selon une étude scientifique suisse, cet insecticide utilisé pour les cultures bio serait un redoutable tueur d'abeilles. Qu'en pense le président de la Fédération nationale d’agriculture biologique ? Elise Lucet l'a interrogé pour "Alerte sur le bio !", une enquête de "Cash Investigation" à voir le 6 juin à 21h10 sur France 2.

Philippe Camburet est président de la Fédération nationale d’agriculture biologique (FNAB), qui représente plus de 10 000 fermes bio en France. L’agriculteur est également céréalier bio dans l’Yonne. Pour "Cash Investigation", Elise Lucet l’a interrogé sur l’utilisation du Spinosad, un insecticide utilisé dans les cultures bio. Cette substance a été mise au point dans les années 1980 par le géant américain de la chimie Dow Chemical, au départ pour l’agriculture conventionnelle. Aujourd’hui, il est autorisé en bio pour de très nombreux fruits et légumes : fraisiers, haricots, maïs… et bien d’autres encore.

Mais le Spinosad serait un redoutable tueur d’abeilles. Dans une étude publiée en 2021 par Agroscope, l’institut public suisse de recherche agronomique, des chercheurs ont classé tous les pesticides en fonction de leur toxicité sur les abeilles. Résultat, le Spinosad arrive en tête de liste. Il serait même plus dangereux que certains pesticides de synthèse, comme le chlorpyriphos, proscrit dans l’Union européenne depuis 2020. Qu'en sera-t-il du Spinosad ? Risque-t-il d'être lui aussi un jour interdit ?

Les agriculteurs bio bientôt à la recherche d'alternatives ?

Quelle est la position du représentant de la FNAB face à cet insecticide ? "Ce produit a été autorisé en 2008 parce que c'est un produit naturel. (...) En effet, certaines observations ont fait remonter de potentiels risques. (...) Donc ce produit-là, on l'a dans notre viseur et on a commencé à chercher des alternatives parce que justement, il pourrait être interdit prochainement", répond Philippe Camburet.

Il dit n'avoir pas eu connaissance de l'étude d'Agroscope qui le classe au premier rang des insecticides neurotoxiques pour les abeilles. Selon lui, "des études, il en sort des dizaines et sur tous les produits", et tout ce qu'il peut dire, c'est qu'il s'agit d'un "produit d'origine naturelle" sur lequel subsiste "des doutes depuis quelques années". Il n'en utilise pas sur sa ferme comme, pense-t-il, de nombreux agriculteurs bio.

En tout état de cause, le président de la FNAB semble attendre que les pouvoirs publics prennent la main : "Le Spinosad est autorisé aujourd'hui, et il est autorisé jusqu'au jour où il y aura une décision officielle qui prendra l'initiative de lever le doute", conclut Philippe Camburet. Mais vers quel insecticide les agriculteurs bio pourraient-ils alors se tourner ?

Extrait de "Alerte sur le bio !", une enquête de François Cardona diffusée dans "Cash Investigation" le 6 juin 2023 à 21h10 sur France 2.

