"Vous allez déjeuner avec deux collègues, et vous vous retrouvez dans une scène de guerre" : quatre décennies après, des survivants de l'attentat de la rue des Rosiers encore traumatisés

C'était en 1982. L'attentat antisémite de la rue des Rosiers, l'un des plus meurtriers commis en France, a fait six morts et 22 blessés. Plus de quarante ans après, dans cet extrait d'"Affaires sensibles", l'un des survivants s'en souvient comme si c'était hier…

Au cœur du quartier juif du Marais, à Paris, une artère commerçante et animée : la rue des Rosiers. Elle réunit une importante communauté ashkénaze qui a fui les pogroms d'Europe de l'Est au XIXe siècle. Un restaurant emblématique rassemble les habitués, les touristes et les travailleurs de passage : chez Jo Goldenberg, une véritable institution qui sert des spécialités inspirées des cuisines polonaise et russe. Xavier Yon, un chef d'entreprise alors quadragénaire, y avait ses habitudes. Dans cet extrait d'"Affaires sensibles", il raconte le cauchemar qu'il a vécu le 9 août 1982. Ce lundi-là, le restaurant est plein à craquer. Xavier Yon et deux de ses collègues ont réservé. A 13h15, ils prennent place au fond de la salle. Presque aussitôt, un bruit assourdissant éclate. Les trois collègues comprennent "tout de suite, à la seconde, que c'est un attentat". Trois longues minutes de fusillade Un homme posté à l'extérieur vient de jeter une grenade dans l'établissement. Pistolet mitrailleur au poing, il entre avec un complice. Les deux hommes vident leur chargeur sur les clients et le personnel. Xavier Yon ne peut que se précipiter sous une banquette. De sa cachette, il entend, impuissant, des coups de feu qui le glacent. Les blessés qui agonisent au sol sont achevés : "A chaque fois que vous entendez un coup de pistolet, vous savez que c'est quelqu'un qui est en train de se faire tuer." Après trois longues minutes de fusillade, le commando prend la fuite. Xavier Yon garde une vision "horrible" de la salle de restaurant après leur départ : l'image "d'une personne effondrée, par terre, dans son sang, encore vivante, agonisante… C'est une scène de guerre. Vous allez tranquillement déjeuner avec deux de vos collègues pour le travail, et vous vous retrouvez dans une scène de guerre"...