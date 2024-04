Elles s'appelaient Virginie, Perrine, Hemma, Sabine. Quatre petites filles de 7 à 10 ans, enlevées et assassinées en deux mois à peine en Ile-de-France, au printemps 1987. Le 28 avril, "Affaires sensibles" plonge dans une terrible énigme criminelle irrésolue, qui a bien failli tomber dans l'oubli.

Depuis trente-sept ans, Françoise Delmas attend. Cette mère de famille attend de savoir enfin qui a enlevé et assassiné sa petite fille Virginie le 9 mai 1987. Elle avait 10 ans. Pour ses parents, le deuil reste impossible aujourd'hui encore. Mais depuis près de deux ans, l'espoir renaît avec les nouvelles investigations menées par le pôle judiciaire des affaires non élucidées de Nanterre. L'évolution des techniques d'investigation offre aux magistrats et policiers une chance de percer enfin le mystère, près de quarante ans plus tard.

Pour la première fois, l'affaire de la petite Virginie Delmas est rapprochée de trois autres. Celles de Perrine Vigneron, 7 ans, d'Hemma Greedharry, 10 ans, et de Sabine Dumont, 8 ans. Toutes ont été assassinées en banlieue parisienne, en moins de deux mois, entre mai et juin 1987.

"On a une unité de lieu, une unité de temps, et un mode d'opérer identique... C'est qu'il y avait un prédateur qui tournait dans la région parisienne, et qui était complètement déchaîné." Gilles Leclair, chef de la division criminelle du SRPJ de Versailles (1978-1988), dans "Affaires sensibles"

Ces crimes qui se succèdent dans un rayon de 50 kilomètres présentent des ressemblances troublantes. Virginie, Perrine, Hemma et Sabine ont-elles été victimes d'un tueur en série ? Ou bien s'agit-il de plusieurs meurtriers ? D'espoirs déçus en fausses pistes, les enquêtes, menées séparément, patinent et laissent les familles sans réponse.

Un tueur en série ou plusieurs meurtriers ?

Depuis, l'implication possible de plusieurs tueurs en série a été vérifiée par les enquêteurs. Parmi eux, "l'ogre des Ardennes", Michel Fourniret. Il a avoué douze meurtres et pourrait en avoir commis davantage... mais à l'époque des faits, il était en prison. Les policiers se sont aussi intéressés à François Vérove, dit "le Grêlé", responsable de plusieurs viols et meurtres dans les années 1980 et 1990. Son ADN a été prélevé. Mais il ne correspond pas à celui qui a été retrouvé dans le cas de Sabine Dumont...

Comment expliquer que jusqu'à ce jour, l'identité du ou des meurtriers reste inconnue ? "Dans toutes les affaires où on ne trouve pas les auteurs, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait", estime l'ancien commissaire Gilles Leclair. Le pôle "cold cases" de Nanterre explore de nouvelles pistes, qui n'ont pour l'heure débouché sur aucune poursuite.

Extrait de "Les petites oubliées de 1987", à voir le 28 avril 2024 sur France 2 à 15h05 dans "Affaires sensibles", une coproduction France Télévisions, France TV presse, France Inter et l’INA, adaptée d’une émission de France Inter.

