En octobre 2013, l'expulsion d'une collégienne de 15 ans, interpellée au cours d'une sortie scolaire, a déclenché une polémique nationale. La jeunesse est dans la rue, l'Assemblée nationale en ébullition, la majorité socialiste se déchire… C'est alors que le président Hollande décide de prendre la parole devant les Français.

Dans l'"affaire Leonarda", cette collégienne rom expulsée avec sa famille vers le Kosovo après avoir été interpellée lors d'une sortie scolaire, c'est un moment clé – qui a rarement été raconté. Le samedi 19 octobre 2013, une réunion au sommet se tient à l'Elysée, entre le président François Hollande et les ministres concernés, Manuel Valls à l'Intérieur, Vincent Peillon à l'Education nationale, et le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Ces derniers se la remémorent dans cet extrait d'"Affaires sensibles". Ils se souviennent de leur surprise lorsque François Hollande déclare (pour éviter un conflit au sein du gouvernement, suppose Manuel Valls, qui approuve cette expulsion) qu'il va lui-même prendre la parole publiquement.

Une décision que Vincent Peillon juge "stupéfiante" : "On ne se réunit pas à l'Elysée pour faire un truc comme il a fait ! C'est un truc de fou !" Jean-Marc Ayrault estime lui aussi que "ce n'est pas au président de la République de s'exprimer sur une affaire somme toute mineure". Malgré leurs mises en garde, une allocution télévisée est organisée dans la précipitation. A 13h15, François Hollande s'exprime en direct depuis l'Elysée.

Une séquence surréaliste… et politiquement dévastatrice

Ce que le président ignore, c'est qu'au même moment, à des milliers de kilomètres, au Kosovo, Leonarda et sa famille écoutent en direct son allocution… sous l'œil des caméras. Et ils vont réagir à chaud, sur une chaîne d'information en continu.

Lorsque François Hollande annonce que "si elle en fait la demande, un accueil lui sera réservé, et à elle seule", l'adolescente décline aussitôt sa proposition : "C'est mort : sans mes parents, je pars pas. Je peux pas me débrouiller toute seule, moi, j'ai à peine 15 ans." Son père, Resat Dibrani, prend même à partie le président : "Je ne comprends pas que vous, un père, un président intelligent, vous puissiez dire une chose comme ça publiquement", s'émeut-il.



"J'ai regardé ça, j'étais consterné." (Jean-Marc Ayrault)



"Ce jour-là, on a compris qu'il n'avait pas compris ce que c'était d'être président de la République." (Vincent Peillon)



"L'autorité du président de la République est mise en cause par Leonarda. Et c'est terrible." (Manuel Valls)

Le Premier ministre, le ministre de l'Education nationale et le ministre de l'Intérieur de François Hollande dans "Affaires sensibles"

La séquence donne l'impression d'un dialogue à distance. Surréaliste, l'image est politiquement dévastatrice. En s'exprimant, François Hollande espérait éteindre l'incendie politique ; il n'a fait qu'en attiser les braises. La droite fustige un manque de fermeté, la gauche pointe une proposition inhumaine.

En voulant ménager la chèvre et le chou, le président n'aura contenté personne… et surtout pas la première concernée, Leonarda. L'équipe d'"Affaires sensibles" a retrouvé Leonarda en Croatie, où elle vit désormais. "J'étais hors de moi. Je me sentais perdue, se souvient-elle. Je ne savais pas comment m'en sortir sans ma famille, donc j'ai bien réagi. J'ai bien fait de dire non".

Extrait de "Leonarda, l'adolescente qui défia le président", une enquête réalisée par Marine Haag, à revoir dans "Affaires sensibles", une coproduction France Télévisions, France TV presse, France Inter et l’INA, adaptée d’une émission de France Inter.

