"Affaires sensibles". Le mystère des noyés de la Deûle

Entre 2010 et 2011, cinq hommes sont retrouvés noyés dans la Deûle, dans des conditions presque similaires. S'agit-il de crimes ou d'une tragique succession d'accidents ? Quoi qu'il en soit, cette série noire a plongé Lille dans la psychose...

C’est une énigme qui a fait régner un climat de psychose à Lille : en quelques mois, cinq hommes sont retrouvés noyés dans la Deûle, dans des conditions presque similaires. Ont-ils été victimes de soirée trop arrosées ? Ou d’un "serial pousseur" qui sévirait dans la capitale du nord de la France ?

En à peine plus d'un an, entre le 6 octobre 2010 et le 23 novembre 2011, cinq hommes âgés de 19 à 42ans disparaissent en pleine nuit après avoir fait la fête avec des amis, et sont retrouvés quelques jours plus tard, sans vie, dans les eaux de la Deûle, la rivière qui traverse la capitale des Flandres.

Des enquêtes classées sans suite en 2014

Aucun témoin ni aucune image de vidéosurveillance ne permettent de comprendre les circonstances de leur décès. Alors, crimes en série ou tragique succession d'accidents ? Cette série de drames va susciter la psychose à Lille.

Pour beaucoup, dont les proches des victimes, l'ombre d'un prédateur plane sur ces décès, un homme qui rôderait aux abords de la Deûle pour pousser ses proies ou les forcer à sauter dans l’eau. La police, elle, n'y croit pas et conclut à des morts accidentelles liées à la consommation excessive d'alcool et de stupéfiants. Les enquêtes sont toutes classées sans suite en 2014.

En 2015, une nouvelle piste : un groupe d'ultra-droite suspecté

Mais un an plus tard, nouveau rebondissement : un groupuscule d'ultra-droite est suspecté d'être impliqué dans l'une des noyades. L'hypothèse criminelle est relancée, les cinq affaires sont rouvertes.

Aujourd'hui, treize ans après les faits, l'instruction est toujours en cours pour tenter de percer enfin les sombres secrets de la Deûle.

