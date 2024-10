"Affaires sensibles". Le mystère des noyés de la Deûle : cinq disparitions inexpliquées entre 2010 et 2011, et une énigme irrésolue

Quel secret cachent les eaux troubles de la Deûle, la rivière canalisée qui traverse Lille ? En un an, elles ont rendu les corps de cinq jeunes hommes, disparus dans des circonstances presque similaires. S'agit-il vraiment d'une succession de tragiques coïncidences ?

Presque quinze ans après, "l'affaire des noyés de la Deûle" reste une énigme qui a marqué la ville de Lille. Presque une histoire de fantômes que l'on se raconte pour se faire peur. A l'époque des faits, glaçants, elle a plongé toute une génération d'étudiants, ainsi que tous les amateurs de sorties nocturnes, dans un climat de psychose.

Qu'est-il arrivé à John Ani, Thomas Ducroo, Jean Mériadec Le Tarnec, Lloyd Andrieu ? Comment est mort Hervé Rybarczyk ? En à peine plus d'un an, ces cinq jeunes hommes (de 19 à 42 ans) ont disparu dans la nuit, après avoir fait la fête avec des amis. A chaque fois, le corps a été retrouvé quelques jours plus tard dans les eaux de la Deûle, la rivière canalisée qui traverse la capitale des Flandres.

Sont-ils tombés à l'eau accidentellement en sortant de soirées plus ou moins alcoolisées ? Auraient-ils fait une mauvaise rencontre ? Des corps repêchés dans la Deûle après une noyade ou un meurtre, il y en eu avant le 6 octobre 2010, la date du début de cette série noire, mais des faits si rapprochés dans le temps suscitent interrogations et inquiétudes.

Un "serial pousseur" à Lille ?

Un "serial pousseur" sévirait-il à Lille, qui forcerait ses victimes à sauter ? C'est une théorie "restée ancrée dans la mémoire collective", alors que, rappelle Roger Vicot, adjoint au maire chargé de la sécurité, l'existence d'un seul et unique assassin n'a pu être établie par les enquêteurs. Une théorie que n'excluait pas la maire elle-même…

"J'ai toujours eu un doute majeur, et pensé qu'il y avait un ou des pousseurs." Martine Aubry, maire de Lille dans "Médiacités", le 11 mai 2018

Après avoir exploré cette hypothèse, la police est revenue à la thèse qu'elle privilégie depuis le début de l'affaire : celle de noyades accidentelles, survenues après une consommation excessive d'alcool et/ou de stupéfiants. En février 2014, la justice a décidé de classer sans suite les cinq affaires de la Deûle...

Tristesse, colère, deuil impossible…

Le 3 août 2023, une décennie après, un autre corps, encore un, a été repêché dans les mêmes eaux sombres : celui de Rayan Carduner, 19 ans. Lui aussi s'était mystérieusement évaporé après une soirée passée avec des collègues. Et dans son cas aussi, la police penche pour la thèse de l'accident… L'affaire a été classée sans suite il y a quelques mois, au désespoir de ses proches. Sa sœur veut créer un collectif avec les familles de toutes les victimes de la Deûle. Parmi elles, personne n'a jamais cru ni à la noyade accidentelle ni au suicide. Dans leur entourage, entre colère et tristesse, certains confient ne plus rien attendre de la justice.

Extrait de "Le mystère des noyés de la Deûle", à voir le 6 octobre 2024 dans "Affaires sensibles(Nouvelle fenêtre) ", une coproduction France Télévisions, France Inter et l'INA, adaptée d’une émission de France Inter.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS(Nouvelle fenêtre) & Android(Nouvelle fenêtre) ), rubrique "Magazines".