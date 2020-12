VIDEO. Comment la France a inspiré l'œuvre de Walt Disney... lui-même originaire de Normandie

Le long métrage d’animation Blanche-Neige et les sept nains, sorti en 1937, devient un succès planétaire. C’est pour Walt Disney le début de trente ans de magie et de récompenses dans toutes les catégories. Et la France est présente dans toute l’œuvre de celui qui a découvert la France à dix-sept ans, en 1918, comme ambulancier pendant la Première Guerre mondiale.

Pendant cette expérience fondatrice, le tout jeune homme découvre les chaumières normandes croisées sur les routes pendant le conflit… et elles se retrouvent dans son Blanche-Neige. Plus tard, les groupes de jazz de Saint-Germain-des-Prés apparaissent dans Les Aristochats, sans oublier Le Bossu de Notre-Dame, librement inspiré d’un roman de Victor Hugo, qui se déroule naturellement à Paris, comme La Belle et la Bête ou Cendrillon…

"On est passé de d’Isigny à d’Isny… puis Disney"

"Il va jusqu’à Strasbourg où il est ébloui, notamment par la cathédrale et ses automates, dont on retrouve directement l’influence dans le début de Pinocchio, rappelle au magazine '20h30 le samedi' (replay) Sébastien Durand, spécialiste de l’histoire de Disney. Dans son atelier, Gepetto sculpte toutes ces petites horloges et c’est Walt Disney qui l'avait demandé à ses artistes, tant il avait été frappé par les automates qui marquent les heures et les minutes dans la cathédrale de Strasbourg." Et les châteaux de la Loire sont également des modèles pour les parcs qu’il crée dans les années cinquante.

A cette époque, Walt Disney cherche ses origines et remonte l’histoire de sa famille… jusqu’en Normandie, à Isigny-sur-Mer, dans le Calvados. Et il découvre qu’il est un enfant du pays. "C’est une histoire qui a commencé en 1066, lors de la conquête de l’Angleterre par Guillaume le Conquérant, explique Eric Barbanchon, le maire de la commune. Dans son armée, il y avait deux seigneurs d’Isigny, Robert et Hugues Suhard, qui l’ont accompagné dans cette aventure. Le nom a été déformé au fil des siècles. On est passé de d’Isigny à d’Isny… puis Disney. D’où l’origine de la famille Disney." L’édile, dont la commune abrite l’Espace muséal Walt d’Isigny conclut avec le sourire : "Walt Disney est normand et il est français…"

