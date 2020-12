"20h30 le samedi". Walt Disney

Le magazine "20h30 le samedi" (Twitter), présenté en direct par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, raconte un moment inédit dans la vie d’une personnalité, les coulisses d’un événement ou d’un lieu appartenant à l'histoire collective. Des reportages qui dévoilent "la petite histoire dans la grande", à feuilleter comme un album de famille. Ce nouveau numéro de la saison 3 de "20h30 le samedi" dévoile quelques secrets autour de Walt Disney à l’occasion de la sortie française de Mulan et l’annonce d’un prochain film de la saga Star Wars...

Le jour où > Walt Disney découvre la France

C’était un pionnier du cinéma d’animation et ses films sont indissociables de la culture américaine du XXe siècle. Pourtant, l’œuvre de Walt Disney n’aurait peut-être pas été la même s’il n’avait pas parcouru l’Hexagone quand il avait dix-sept ans, comme ambulancier pour la Croix-Rouge. "20h30 le samedi" raconte comment la France a nourri l’imaginaire de l’oncle Walt...

Et aussi, un film oublié, une ville à construire...

Actu > Le film oublié de Walt Disney et Salvador Dali



Disney multiplie les projets à venir : un nouvel opus de la saga Star Wars, des séries dans l’univers des super-héros Marvel... Mais il y a une ébauche de film restée plus de cinquante ans dans l’oubli : un drôle de court-métrage né d’une drôle de rencontre, celle de Walt Disney, le pionnier américain, et de Salvador Dali, le peintre surréaliste espagnol. "20h30 le samedi" raconte l’aventure de ce film et la façon dont il a pris vie en 2003, sous le nom de Destino...

Bonus > La cité futuriste de Walt Disney

En 1966, peu de temps avant sa mort, Walt Disney révèle son nouveau projet, très ambitieux : construire une ville du futur, avec ses propres règles…

