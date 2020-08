L'été de "20h30 le samedi". Le Sacré-Cœur de Tokyo

La série d’été du magazine "20h30 le samedi" (Twitter) propose une collection inédite de portraits de Français et de belles histoires hors des sentiers battus. Pour ce sixième numéro, est allé à la rencontre de l’Aveyronnaise Laurence Masuwaka qui a appris le japonais grâce à une vieille carte postale du Mont Fuji que sa grand-mère avait accroché au-dessus du comptoir de son bistrot à Montmartre…

Elle a rencontré son mari à Tokyo dans le restaurant de nouilles où elle allait manger tous les jours. Quand ils ont pu monter leur affaire, il lui a suggéré de reproduire le décor de l’établissement de la Butte. Chez André du Sacré-Cœur a ainsi été ouvert avec des nappes à carreau rouges et blancs. Les Japonais y mangent avec des fourchettes et reprennent les chansons d'Edith Piaf au son d'un accordéon.

Un pont jeté entre deux cultures

Laurence et Aïko ont jeté un pont entre l’Aveyron et le pays du Soleil-Levant depuis vingt ans et n’ont fermé que deux fois : pendant la catastrophe de Fukushima, le bistrot faisait office de cantine pour ceux qui n’avaient plus de quoi se nourrir, et lors de la crise sanitaire du coronavirus Covid-19…

> Un reportage signé Marie-Pierre Farkas, Alexandre Marcellin et Matthieu Houel.

