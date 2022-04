"20h30 le samedi". Le goût de l’aventure

Le magazine "20h30 le samedi" (Twitter), présenté en direct par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, raconte un moment inédit dans la vie d’une personnalité, les coulisses d’un événement ou d’un lieu appartenant à l'histoire collective. Des reportages qui dévoilent la petite histoire dans la grande, à feuilleter comme un album de famille. Ce nouveau numéro de la saison 4 de "20h30 le samedi" part en voyage en compagnie de Marvin Gaye, Bernard Lavilliers et Jacques Brel...

Le jour où > Marvin Gaye trouve refuge en Belgique

Marvin Gaye s’impose dans les années 1970 comme le prince de la soul aux Etats-Unis. Il est une des stars du label Motown, jusqu’au moment où il connaît un vrai passage à vide. Alcool, dépression… l’artiste est rattrapé par ses démons. Un manager belge lui propose alors de se mettre au vert en Belgique, du côté de la mer du Nord. Et à Ostende, Marvin Gaye va retrouver l’anonymat, une famille d’adoption et faire des rencontres marquantes, notamment avec le chanteur Arno, disparu le 23 avril 2022, à l’âge de 72 ans. Il retrouve l’inspiration et écrit son tube Sexual Healing, qui lui vaudra deux Grammy Awards.

Et aussi, Kingston, le ciel...

Actu > Bernard Lavilliers, le goût de l’ailleurs

Bernard Lavilliers trouve depuis toujours sa source d’inspiration dans ses voyages autour du monde. C’est sur ses carnets qu’il a écrit et composé ses titres aux parfums multiples. Ses voyages lui ont notamment permis de rencontrer son idole Bob Marley à Kingston, en Jamaïque. Comment est née cette passion ? Comment l’adolescent de Saint-Etienne est-il devenu cet artiste voyageur ?

Bonus > Jacques Brel dans les airs

L’artiste belge (1929-1978) parlait de l’aventure comme personne. Sa passion pour les avions l’a poussé à apprendre à piloter. Son ami Jean Liardon a confié à "20h30 le samedi" ses films personnels…

