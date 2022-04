VIDEO. Belgique : quand Marvin Gaye avait pour plat préféré le poulet au curry concocté par son jeune cuisinier Arno

"En fait, c’est le pays idéal pour grossir. Je ne peux pas résister à vos pâtisseries… On ne trouve pas les mêmes en Amérique. En fait, la nourriture ici me rappelle beaucoup l’Amérique", disait en mai 1981 le chanteur et auteur-compositeur américain Marvin Gaye à la télévision belge qui a vécu pendant dix-huit mois à Ostende, en Belgique.

La grande vedette du label Motown, plongé dans la dépression, l’insuccès et la drogue aux Etats-Unis, s’y est refait une petite santé, à l’invitation du promoteur et DJ belge Freddy Cousaert qui l’a hébergé. Marvin Gaye adorait manger les petits plats de sa famille d’accueil, mais son préféré était le poulet au curry que lui mijotait un tout jeune cuisinier sans le sou, déjà chanteur…

"Et on parlait de la vie"

Propriétaire d’un hôtel, Freddy Cousaert a demandé à Arno, qui s’y connaissait en cuisine, de préparer chaque jour, pendant près d'un an, des plats pour la star de la musique soul : "Dans le temps, j’ai fait l’école hôtelière. Quand j’étais jeune, j’ai travaillé dans les cuisines. Et c’est comme ça que j’ai rencontré Marvin, quoi…" confiait Arno au magazine "20h30 le samedi" (replay).

"L’après-midi, on faisait des promenades sur la plage… et on parlait de la vie, précisait l’artiste né à Ostende et disparu le 23 avril 2022, à l’âge de 72 ans. J’avais des problèmes avec ma copine dans le temps. Il m’a dit : 'Ecoute Arno… Il ne faut jamais dire à une femme que tu es amoureux d’elle, sauf à ta grand-mère…'" Marvin Gaye, qui a composé son tube planétaire Sexuel Healing pendant cette retraite, est tué par son père au cours d’une dispute en avril 1984 à Los Angeles.



