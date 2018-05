"19h le dimanche". Trois actrices contre le racisme / Affaire Seznec : la fin du secret / Dutronc : star malgré lui

Un regard décalé sur l'information, avec des enquêtes, des reportages et des fictions sur les grands événements politiques... C'est "19h le dimanche" (Facebook, Twitter, #19hLD), un magazine présenté en direct par Laurent Delahouse. Au sommaire de ce numéro du 6 mai :

> TEMOIGNAGE. Trois actrices contre le racisme. C’est le cri de révolte d’Aïssa Maïga, Firmine Richard et Eye Haïdara ! Avec treize autres comédiennes, elles publient un livre en forme de manifeste : Noire n'est pas mon métier (Seuil). A deux jours de l'ouverture du Festival de Cannes, elles dénoncent le racisme dont elles sont victimes dans le milieu du cinéma. Propos recueillis par Mathieu Benoist, Vincent Fichmann, Fred Poussin et Manoé David.

> L’ENQUETE. Affaire Seznec : la fin du secret. Près d’un siècle après les faits, les petits-enfants de Guillaume Seznec, condamné à vingt ans de bagne pour le meurtre de Pierre Quémeneur en 1923, révèlent un secret de famille. Règlement de compte, crime passionnel, complot policier, affaire d’Etat... tout a été évoqué, mais la vérité serait ailleurs. Leur grand-père a-t-il payé pour quelqu’un d’autre ? Une enquête d'Anne-Sophie Martin, Mathieu Martin et Eric Chevalier.

Bon anniversaire Jacques Dutronc...

> LE PORTRAIT. Dutronc : star malgré lui. Il reste l’un des chanteurs français les plus populaires. Sa nonchalance, son flegme légendaire et son talent n’ont pas pris une ride. Jacques Dutronc vient de fêter ses 75 ans ! Pour célébrer l’occasion, ses proches, parmi lesquels Françoise Hardy, reviennent sur le parcours hors du commun de ce grand timide devenu star presque malgré lui. Un document de Pauline Dordilly, Emmanuelle Chartoire et Elise Leygnier.

