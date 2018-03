"19h le dimanche". Un esprit au Kremlin / Le fabuleux destin d'Aurélie Valognes / Véronique et Davina, la vie d'après

Un regard décalé sur l'information, avec des enquêtes, des reportages et des fictions sur les grands événements politiques... C'est "19h le dimanche" (Facebook, Twitter, #19hLD), un magazine présenté en direct par Laurent Delahousse. Au sommaire de ce numéro du 18 mars :

> L'EVENEMENT. Un esprit au Kremlin : à la tête de la Russie depuis dix-huit ans, Vladimir Poutine, 65 ans, se présente pour un quatrième mandat dimanche 18 mars 2018, et il est quasiment assuré d’être réélu pour six ans de plus au Kremlin. Cette semaine, l’empoisonnement d’un ex-agent double britannico-russe a provoqué une crise diplomatique avec le Royaume-Uni, débouchant sur l’expulsion de 23 diplomates russes. L’ex-espion applique-t-il les méthodes du KGB à sa gestion de l’Etat ? Eléments de réponse avec Léa Barracco et Bertrand Jeanneau.

> LE PORTRAIT. Le fabuleux destin d'Aurélie Valognes : à 34 ans, Aurélie Valognes est la cinquième plus grande vendeuse de romans français. Inconnue il y a deux ans, elle publie un premier roman Mémé dans les orties qui sera un best-seller, et devient la figure de proue d'un nouveau genre littéraire : le "feel good". Elle a accepté de montrer les coulisses de son travail d'écriture à François-Julien Piednoir. Son quatrième roman a pour titre Au petit bonheurla chance ! (éd. Mazarine).

Et aussi, Véronique et Davina...

> LA STORY. Véronique et Davina, la vie d'après : "Gym Tonic", c'était tous les dimanches matin sur Antenne 2 de 1982 à 1986. L'émission présentée par Véronique et Davina rassemblait chaque semaine entre 10 et 12 millions de téléspectateurs. A bientôt 70 ans, Véronique continue de donner des cours d’aérobic, tandis que Davina est devenue moine bouddhiste. Symbole des années 1980, les deux amies ont reçu Edouard Mounier pour une leçon de fitness…

> La tranche 19h-21h du dimanche soir sur France 2 est un magazine en deux temps articulé autour du journal de 20H : "19h le dimanche" propose des histoires inédites, des aventures humaines, des témoignages émouvants, des instants graphiques, des photos surprenantes… "20h30 le dimanche" accueille ensuite une ou plusieurs personnalités venues présenter leur "Histoire française" et leur regard sur l’air du temps...

