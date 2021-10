VIDEO. Cancer du sein : "C'est de nouveau moi", dit Maeva en découvrant sa poitrine après une reconstruction mammaire

Après avoir subi l’ablation d’un sein à la suite d’un cancer, il est décidé deux ans plus tard de pratiquer une mastectomie sur l’autre sein pour limiter le risque de récidive de la maladie. Et après la pose de ses deux prothèses mammaires, Maeva a un grand sourire devant la glace… Extrait du magazine "13h15 le samedi" du 2 octobre 2021.

Si l’âge moyen du cancer du sein chez la femme est de soixante-trois ans, c’est à vingt-six ans que Maeva est tombée malade, alors qu’elle était enceinte. Près de deux ans plus tard, elle consulte le docteur Isabelle Sarfati, titulaire des diplômes de chirurgie générale ainsi que de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. Maeva a subi une chimiothérapie, des rayons et se retrouve avec une cicatrice qui traverse tout son torse. La décision est ensuite prise de pratiquer une mastectomie prophylactique, ou ablation préventive, de l’autre sein qui n’est pas malade, pour limiter les risques de récidive et aussi pour une question de symétrie.

Ce jour-là, la spécialiste de la chirurgie des seins rend visite à sa patiente dans sa chambre au lendemain de l’opération : "Comment ça va ? Pas trop mal ?", demande-t-elle à Maeva qui lui répond : "Ça se passe bien, cool." Le médecin la trouve "bien mobile pour quelqu’un qui s’est faite opérer" la veille. Maeva, qui "ne se laisse pas abattre", impressionne la praticienne. Devant le miroir dans lequel la jeune femme se regarde torse nu, Isabelle Sarfati la rassure : "Ne vous inquiétez pas pour la couleur. Et c’est normal que vous ne voyiez pas beaucoup de relief. Ça va se lisser…"

"Je me retrouve en mieux"

Maeva se regarde de face et de profil. Un large sourire vient éclairer son visage : "C’est magnifique… Ah, oui… je suis trop contente. Merci beaucoup. Super. Franchement, c’est trop bien !" La spécialiste des seins lui explique ensuite ce qui va être réalisé : "On va refaire une aréole et dans un deuxième temps tous les fignolages pour que ce soit bien."

Les deux prothèses mammaires implantées offrent désormais à Maeva une poitrine équilibrée. Ses yeux brillent : "Là, j’ai de l’émotion, confie-t-elle au magazine '13h15 le samedi' (replay). Vraiment, je suis hyper ravie. C’est un super travail, c’est super beau… Franchement, je ne m’attendais pas à un aussi beau résultat. Je suis émue. Je me retrouve en mieux. C’est quand même beaucoup mieux. C’est de nouveau moi."

