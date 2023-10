"13h15 le samedi". La vie en suspens

Durée de la vidéo : 35 min

Le samedi 7 octobre 2023, des centaines de roquettes ont été tirées par le Hamas depuis la bande de Gaza vers Israël, marquant la fin d'une trêve mise en place en mai dernier après une guerre de cinq jours. Les équipes de "13h15 le samedi" sont allées en Israël rencontrer des familles touchées par ce conflit.

Il y a une semaine jour pour jour, le Hamas déclenchait une attaque inédite sur Israël. Au sixième jour de la guerre, le bilan fait état de plus de 1 350 personnes tuées dans la bande de Gaza et plus de 1 200 morts côté israélien. Au fil des heures, des jours et des découvertes, le bilan s’alourdit alors que Tsahal a de son côté engagé sa contre-offensive sur Gaza.

L’armée israélienne a ordonné l’évacuation de plus d’un million d’habitants du nord de la bande de Gaza vers le sud, laissant penser qu'une attaque terrestre est imminente. Stéphane Dujarric, le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, a répondu qu'une évacuation d’une telle ampleur était "impossible sans provoquer des conséquences humanitaires dévastatrices".

Les équipes de "13h15 le samedi" (X, #13h15) sont allées à la rencontre de familles directement touchées par ce conflit. Des témoignages au cœur de la guerre.

Tir de roquette, prise d'otages et attente interminable

Yaël est professeur de français à Ashkelon, tout près de la bande de Gaza. Elle a grandi en France avant de fonder sa famille en Israël. Cette semaine, son immeuble a été touché par un tir de roquette.

Galit, Franco-Israélienne, habite dans un des kibboutz (villages ou communautés administrés collectivement), attaqués par des terroristes. Noya, sa fille de 13 ans, et Carmela, sa mère de 80 ans, ont été enlevées par le Hamas. Galit attend désespérément des preuves de vie.

Au nord du pays, Orelle, 21 ans, devait se marier dans quelques mois mais son fiancé est parti cette semaine au front. Elle ne sait pas quand elle le reverra, alors en attendant, elle essaie de se rendre utile.

Un reportage d'Aurélien Chapalain, James de Caupenne et Clément Dudouet, avec Maxime Beneteau et Fabien Lasserre.

