"13h15 le samedi". Tête à tête

Elise finissait ses études de médecine, Louis était étudiant en affaires européennes. En 2015 et 2017, chacun de leur côté, ces deux trentenaires ont fait un accident vasculaire cérébral (AVC). Du jour au lendemain, leur vie s’est arrêtée, avec tout à réapprendre, même le langage dans le cas de Louis.

Ce sont des survivants à qui il aura fallu des années pour tout reconstruire. Au sortir de ce long tunnel, en cherchant à rencontrer d’autres jeunes à qui un tel accident avait coupé les ailes, Louis et Elise se sont rencontrés sur le groupe Facebook AVC jeunes survivants et sont tombés amoureux.

Sensibiliser le public à la vie avec handicap

Deux ans plus tard, ils ont décidé de partir faire le tour de l'Europe pour raconter leur expérience et sensibiliser le public à la vie avec handicap. Pour ce document, signé Romain Potocki, Nassim El Mounabbih et Elise Leygnier, le magazine "13h15 le samedi (Facebook, Twitter, #13h15) les a rejoints dans la capitale polonaise Varsovie et à Metz, en Moselle, pour les deux dernières étapes de ce voyage.

Une rencontre aussi au quotidien, pour un déjeuner en famille, dans une salle d’hôpital de Créteil où Elise continue sa rééducation, ou lors d’un footing de deux kilomètres en forme de victoire ultime pour l’ancienne mordue de sport… C'est le portrait de deux accidentés de la vie qui ont su se relever et faire de leur AVC une force.

