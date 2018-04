"13h15 le samedi ". Tableaux spoliés : la quête d’une vie

Francine, Claire et Alain ne se connaissent pas et partagent pourtant la même quête : retrouver les tableaux volés à leurs familles pendant la Seconde Guerre mondiale. Leurs aïeux, parce qu’ils étaient juifs, se sont vu confisquer leurs collections d'art…

Certaines œuvres ont été vendues aux enchères par le régime de Vichy. Comment les retrouver aujourd’hui, près de quatre-vingts ans après les faits ? Et surtout, comment prouver qu’elles appartiennent légitimement à ces familles qui sont à leur recherche ?

Un métier : chercheur de provenance

Le magazine "13h15 le samedi" (Facebook, Twitter, #13h15) est allé à la rencontre de ces descendants de familles spoliées par les nazis. Ils peuvent compter sur Emmanuelle Polack, spécialiste du pillage des collections d’œuvres d'art en France durant la Seconde Guerre mondiale. Son métier : chercheur de provenance.

Cette historienne de l'art traque partout dans le monde ces tableaux volés par le IIIe Reich et se bat pour qu’ils soient restitués à leurs propriétaires. Leslie Benzaquen, Henri Desaunay, Julien Goudichaud et Anne Cohen ont suivi pendant huit mois leur combat pour la justice et la vérité.

