"13h15 le samedi". La "Tornade" du Kentucky

"13h15 le samedi" propose le portrait de Mickaëlle Michel, jeune femme jockey partie aux Etats-Unis à la quête de son rêve : participer à l'une des courses hippiques les plus prestigieuses du monde, le Kentucky Derby.

Cette semaine, pour ce nouveau numéro de "13h15 le samedi" (Twitter, #13h15), le portrait de Mickaëlle Michel. Elle s'est installée aux Etats-Unis, pour vivre son "rêve américain" : gagner des courses hippiques, et notamment la plus prestigieuse d’entre elles, le Kentucky Derby, qui se tient à Louisville.

La jeune femme n'a que 26 ans et c’est déjà un phénomène. Dans un monde hippique très fermé et généralement réservé aux hommes, en 2018, elle est devenue la première femme "cravache d’or" de l’histoire de la discipline. Cette distinction récompense le jockey ayant obtenu le plus grand nombre de victoires en une année en France. Elle a également gagné des dizaines de courses à travers le monde et s’est fait un nom.

Le quotidien d'une jockey "free-lance"

Tombée sur la piste de l'hippodrome du Croisé-Laroche en 2021, s’est relevée et n’a pas abandonné. Pour elle, les Etats-Unis sont aujourd’hui un nouveau terrain de jeux et d’ambitions : y être jockey, c’est écumer les écuries tous les matins dès l’aube et convaincre des entraîneurs de lui confier un de leurs chevaux. Car celle que l’on surnomme "la Tornade" est, comme tous les jockeys free-lance, disponible à la demande.

Son objectif : participer au Kentucky Derby, la plus grande course de plat du pays, qui se dispute sur 2 000 mètres. La dernière édition a eu lieu le 6 mai 2023. L'équipe de "13h15 le samedi" l'a suivie dans ses entraînements, avec son compagnon et coach sportif, naviguant dans un milieu très masculin où elle doit faire ses preuves.

Un reportage de Rémi Vorano, Alex Gohari, Léo Mattéi et Alexandre Adam.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".