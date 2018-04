"13h15 le samedi". Une radio a fait le printemps

A l’heure d’internet et des réseaux sociaux, les moyens de communication n’ont jamais été aussi variés. Le nombre de Français isolés augmente pourtant d’année en année. Et chez les personnes âgées, c’est encore pire : une sur quatre vit seule.

Le magazine "13h15 le samedi" (Facebook, Twitter, #13h15) est allé à la rencontre de Michel et Pierrette, qui ne veulent pas entendre parler de retraite. A 74 et 70 ans, ils sont animateurs radio bénévoles et présentent le Club des poètes sur RDC, la Radio Diffusion Charentaise qui émet depuis Angoulême.

Cinquante seniors ont trouvé l’âme sœur

Simone, 85 ans, a préparé un poème qu’elle va leur réciter au téléphone. Au même moment, Héloïse, 93 ans, allume le poste qui trône au milieu de la chambre qu’elle occupe dans sa maison de retraite. Cette radio lui permet d’oublier les mauvais souvenirs de son passé.

Bruno, 54 ans, anime de son côté l’émission de rencontres. Et grâce à lui, plus de cinquante seniors ont trouvé l’âme sœur. Un reportage drôle et émouvant, signé Jean-Sébastien Desbordes, Matthieu Martin et Nicolas Berthelot, sur une radio et ses fidèles auditeurs.

