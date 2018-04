VIDEO. Héloïse, 93 ans, star de la radio associative charentaise RDC, nous chante "Trois violettes pour dire je t'aime"

Bien que les moyens de communication n’aient jamais été aussi variés, le nombre de femmes et d'hommes isolés augmente pourtant chaque année. Et chez les personnes âgées, c’est encore pire : une sur quatre vit seule. La Radio Diffusion Charentaise (RDC), qui émet depuis Angoulême, crée du lien avec notamment le Club des poètes ou des émissions de rencontres pour les seniors.

A 93 ans, Héloïse est une des stars de cette station qui s’attache tout particulièrement à rompre la solitude de ses auditrices et auditeurs. Son poste trône au milieu de la chambre qu’elle occupe dans sa maison de retraite : "J’écoute cette radio tous les jours. Je l’allume à huit heures et quart à peu près, quand j’ai fini de déjeuner. C’est mon compagnon. Je chante à la radio, mais je chante souvent toute seule dans ma chambre…"

Plus de cent chansons interprétées sur les ondes

Connaît-elle beaucoup de chansons ? "Je crois que j’en ai chantées plus de cent à la radio, estime Héloïse. Si je pouvais lire, ce que je ne peux malheureusement plus faire car je ne vois plus, j’en chanterais bien plus…" Et les sait-elle par cœur ? "Oh… peut-être pas loin, répond-elle. Vous connaissez 'Trois violettes pour dire je t’aime' ? J’ai toujours adoré les violettes. Toute petite, ma mère m’avait appris à les cueillir au printemps. En chemin pour l’école, j’en faisais un bouquet que je portais à la maîtresse."

Héloïse ne se fait pas prier pour interpréter cette chanson, qui l’a marquée et qu’elle trouve "très belle", pour le magazine "13h15 le samedi" : "Trois violettes pour dire je t’aime / Fanées au fond d’un vieux tiroir / Trois violettes sur un poème / Rangées au fond de ma mémoire / Ces violettes de ma jeunesse / Je les avais cueillies pour toi / Trois violettes et une promesse / Amour secret qu’on n’oublie pas."