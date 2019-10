"13h15 le samedi". Auprès de mon arbre

Le magazine "13h15 le samedi (Facebook, Twitter, #13h15) raconte l’histoire d’une conviction, celle d’une agriculture vertueuse qui a renoué avec un acteur majeur : l’arbre. Et ce récit commence par un changement de vie...

Originaires de Paris et Bruxelles, Anne-Catherine et Nicolas Petit ont tout quitté en 2001 pour devenir éleveurs de poulets bios dans le Gers. Quand ils se sont installés sur leur parcelle, c’était un désert végétal avec seuls quelques peupliers moribonds encore debout.

L’agroforesterie associe arbres, cultures et animaux sur une même parcelle

Au fil du temps, le couple a replanté 8 000 arbres et arbustes. Avec eux sont revenus les insectes et les oiseaux, comme l'humus… Et aussi l'ombre bienvenue et la fraîcheur l’été. A noter que les arbres servent aussi de refuges pour les poussins qui grandissent à l’air libre.

Ce reportage, signé John Paul Lepers, Thibault Pomares et Eric Chevalier, met ainsi en lumière l’agroforesterie qui associe arbres, cultures et animaux d'élevage sur une même parcelle. La ferme de la famille Petit en est devenue aujourd’hui une référence.

