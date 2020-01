"13h15 le samedi". "Lilian Dubus"

Chez ce garçon un peu différent de quatorze ans, il y a une audace, un instinct, un refus d’entrer dans les cases où certains voudraient l’enfermer. Et quand un handicap empêche un enfant de s'épanouir pleinement, la solution se trouve parfois dans des formes d’expression qui se passent de mots.

La dyslexie sévère dont souffre Lilian a mis longtemps à être diagnostiquée. Les lettres, les sons, les formes s’entremêlent à cause d’un dysfonctionnement dans le lobe temporal gauche de son cerveau. Ses camarades de classe se moquaient du garçon qui a quitté l’école primaire pour le collège sans avoir appris à lire.

Il est un peu aujourd'hui le "Billy Elliot" du nord de la France

Pour ce document signé Hélène Lam Trong, Benjamine Jeunehomme et Bérengère Lafont, le magazine "13h15 le samedi" (Facebook, Twitter, #13h15) est allé à la rencontre de cet adolescent qui a finalement surmonté le rejet dont il faisait l’objet en dansant et en chantant. Il est un peu aujourd'hui le "Billy Elliot" du nord de la France, le jeune héros du film réalisé par Stephen Daldry.

Lilian trouve peu à peu la confiance qu’il n’avait jamais eue et, cette année, s’autorise un nouveau rêve : il embarque avec lui ses parents, son frère, mais aussi une vingtaine de voisins et d’amis. Deux fois par semaine, toutes et tous se retrouvent dans la salle municipale de Zutkerque (Pas-de-Calais) pour monter… une comédie musicale.

