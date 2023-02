"13h15 le samedi". Séisme, 72 heures pour sauver des vies

"13h15 le samedi" s'est rendu en Turquie, où un séisme a fait plus de 39 000 morts. Le magazine suit des volontaires, tous arrivés dans le pays au lendemain du tremblement de terre.

Dans la nuit du lundi 6 février 2023, un séisme de magnitude 7,8 a frappé la Turquie. Quelques heures plus tard, une autre secousse a été ressentie et plusieurs répliques ont eu lieu. Il s'agit du cinquième séisme le plus meurtrier du XXIe siècle, qui a déjà fait plus de 39 000 victimes, un bilan toujours provisoire.

C'est parmi les décombres et la peine dans des rues dévastées que "13h15 le samedi" (Twitter, #13h15), plonge en immersion à travers une série de portraits croisés de sauveteurs : Philippe, Charlotte, Laurent, pompiers-secouristes, tous volontaires, qui se sont envolés pour la Turquie au lendemain du séisme.

72 heures cruciales pour les rescapés

Leur camp de base se situe dans les décombres au cœur du chaos de la ville de Kahramanmaraş, épicentre du tremblement de terre. Dégager des survivants a été la priorité des premiers jours : en moyenne, c'est dans les 72 premières heures qui suivent une catastrophe que plus de 90% des rescapés sont secourus. "13h15 le samedi" a suivi le travail des Pompiers de l'urgence internationale.

Un reportage de Jean-Sébastien Desbordes et David Geoffrion.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".