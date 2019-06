"13h15 le samedi". Le village vert

Le maire de Langouët (Ille-et-Vilaine), commune bretonne à vingt kilomètres au nord de Rennes, n'a pas attendu le succès de la liste écologique aux dernières élections européennes pour mettre en œuvre une politique respectueuse de l'environnement.

Depuis près de vingt ans, Daniel Cueff multiplie les initiatives vertes dans ce village bretilien super écolo. Il a banni les énergies fossiles, rendu les menus de la cantine de l'école 100% bio, construit des logements sociaux écologiques, lutté contre les pesticides...

300 demandes d'installation par an…

Le magazine "13h15 le samedi" (Facebook, Twitter, #13h15) s'est rendu dans cette commune rurale de 600 habitants qui avance résolument dans la voie de la transition écologique. Elle a même l'ambition de devenir un territoire indépendant au niveau alimentaire et énergétique d'ici à dix ans.

Ce document, signé Florence Helleux, Benjamine Jeunehomme et Anthony Santoro, met en lumière Langouët, qui prouve qu'il est possible de mieux vivre sans payer plus cher… et qui fait rêver de nombreux Français. Son maire reçoit environ 300 demandes d'installation par an…

