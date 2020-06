"13h15 le samedi". L'homme bionique

La vie de Nicolas Huchet bascule en 2002. A 18 ans, il est ouvrier spécialisé sur une chaîne de travail et sa main droite est arrachée par une presse industrielle. Le jeune homme se retrouve alors avec prothèse en forme de pince cachée sous un gant en plastique avant de découvrir, en 2012 aux Etats-Unis, des prothèses électroniques beaucoup plus performantes mais valant plus de... 40 000 euros.

A cette époque, les imprimantes 3D et les Fab Labs (laboratoires de fabrication) commencent à voir le jour un peu partout en France. Nicolas se fait prêter une telle machine et se fabrique une main pour l’équivalent de… 300 euros ! Et cette première main bionique est aujourd'hui exposée au Musée de l’Homme, à Paris.

Faire avancer la vision du handicap et son acceptation dans la société

Pour ce document, signé Bertrand Basset, Henri Desaunay et Anthony Santoro, le magazine "13h15 le samedi (Facebook, Twitter, #13h15) est allé à la rencontre de celui qui, entouré de quelques personnes, fonde à Rennes l’association My Human Kit "visant à développer la santé pour tous à travers l’invention, le partage et la fabrication d’aides techniques aux handicaps réalisables pour et avec les personnes concernées".

Motorisation de fauteuils roulants, manettes de jeux vidéo et autres équipements adaptés, le projet s’est rapidement développé pour compter huit salariés en 2020. Avec ce "Human Lab" et son combat plus personnel pour une prothèse de main accessible, fiable et réparable facilement, il fait avancer la vision du handicap et son acceptation dans la société.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".

