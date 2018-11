"13h15 le samedi". Au nom des pères

L'armistice mettant fin à la Première Guerre mondiale a été signé le 11 novembre 1918 dans la clairière de Rethondes (Oise). Le conflit a coûté la vie à plus de 9 millions de personnes et fait plus de 20 millions de blessés.

A l'occasion de ce centenaire, de nombreux événements et cérémonies sont organisés du 4 au 11 novembre 2018, en présence des principaux chefs d'Etats des pays qui ont été partie prenante de ces quatre années meurtrières.

Les armes se sont tues à onze heures du matin

Le magazine "13h15 le samedi" (Facebook, Twitter, #13h15) revient sur la dernière bataille que se sont livrés ce jour-là soldats français et allemands à Vrigne-Meuse, dans les Ardennes. Celui où les armes se sont tues à onze heures du matin.

Romain Potocki, Jean-Pierre Gibrat, Eric Chevalier et Matthieu Houel racontent ce moment d'histoire tragique. Des hommes ont perdu la vie ce 11 novembre 1918, comme Augustin Trébuchon, dernier poilu mort au combat, quelques minutes avant le son du clairon annonçant le cessez-le-feu.

