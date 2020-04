"13h15 le dimanche". Le feuilleton des Français > Saison 7 / Episode 7

Pour sa série documentaire "Le feuilleton des Français" (saison 2019-2020), le magazine "13h15 le dimanche" (Facebook, Twitter, #13h15) est retourné à la rencontre de la population confrontée à la pandémie du coronavirus Covid-19 qui a plongé le pays dans une crise sanitaire inédite.

Comment le couple de jeunes boulangers, Léa et Alexandre, installé à Beauvoir-en-Lyons, en Seine-Maritime, s’est-il adapté au confinement ? De son côté, Claire vit-elle mieux cette crise depuis son refuge d’altitude, dans le Parc national de la Vanoise, avec ses deux petits garçons ?



Hommage aux soignants

Alors que les hôpitaux du Grand Est font face à un afflux de patients sans précédent, infirmiers libéraux et médecins généralistes sont en première ligne dans la région d’Alès (Gard) pour faire face à la vague de personnes contaminées. Brigitte et Gilles, 58 et 52 ans, ont raconté leur traversée de la maladie, ensemble. Ils rendent hommage aux soignants et à la vie.



Le "13h15" a eu l’autorisation de filmer à l’hôpital de La Rochelle, en Charente-Maritime. Comme beaucoup d’autres établissements hospitaliers, il est scindé en deux. D'un côté, les unités Covid-19, sanctuarisées. De l'autre, les services où la vie habituelle se poursuit, comme la maternité où les bébés continuent de naître…



Un document signé Cyril Zha, Maïa Boyer, Marc de Langenhagen, François-Julien Piednoir, Paul Degeneve, Elise Leynier, Guillaume Salasca et Jean-Sébastien Desbordes.



