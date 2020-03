"13h15 le dimanche". Blancs comme neige

Dans le cadre de sa nouvelle série documentaire "Monde cruel", consacrée à la "sixième grande extinction", le magazine "13h15 le dimanche" (Facebook, Twitter, #13h15) raconte l’histoire d’une espèce en voie de disparition : l'ours blanc. Ce mammifère marin semi-aquatique incarne à lui seul tous les défis environnementaux, notamment le réchauffement climatique.

Les ours polaires sont les premiers à souffrir de la réduction de la banquise, leur territoire de chasse. Egalement exposés aux polluants et victimes de l’exploitation des ressources naturelles dans la région, ils sont désormais devenus un enjeu politique. L'espèce classée "vulnérable" par les Américains est toujours chassée par les Inuits au Canada ou au Groenland.

Un animal dangereux et merveilleux

Le nombre d’ours est lui-même en question : 20 000, 25 000, voire 30 000 ? Et s'il est possible de passer des semaines à traverser l’Arctique sans en voir un seul, il est une ville au Canada où l’on est à peu près sûr d’en apercevoir. Churchill, dans la province du Manitoba, compte en effet 850 habitants et à peu près autant d’ours.

Florent Muller, Frédéric Capron et Matthieu Parmentier se sont rendus dans ce village autour duquel rôdent les bêtes chaque automne, en attendant que la glace se forme sur la baie d’Hudson. Pour ses habitants, cet animal familier est à la fois un danger constant et un sujet d'émerveillement… Devenu une icône, il raconte le rapport que l'homme entretient aujourd'hui avec la nature.

> (Re)voir l'intégrale de la collection "Monde cruel" consacrée à la "sixième grande extinction" :

> Abeilles : to bee or not to be

Le déclin des abeilles, commencé dans les années 1990, est mondial. Ses causes : parasites, pesticides, moindre diversité des fleurs, etc.

> Blancs comme neige

L'ours polaire est le premier à souffrir de la réduction de la banquise, son territoire de chasse. Il incarne à lui seul tous les défis environnementaux...

> Mémoires d'éléphants

Un éléphant est tué en Afrique toutes les vingt-six minutes, chassé pour son ivoire ou sa viande, soit 20 000 bêtes chaque année...

