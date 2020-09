"13h15 le dimanche". I > L’Académie du crime / II > Voyage en démesure

Plongée au cœur de l’Académie de police criminelle du Tennessee, la plus réputée des Etats-Unis, au moment où sa police taxée de racisme se retrouve au centre de la campagne présidentielle opposant Donald Trump à Joe Biden.

Cette école d’investigation, fondée par l’auteure de romans policiers Patricia Cornwell, immerge ses élèves dans des affaires de meurtre d’un réalisme troublant (attention, certaines scènes sont déconseillées aux jeunes spectateurs).

Les meilleures techniques enseignées par les meilleurs professeurs

Les officiers de police viennent de tout le pays, mais aussi d’Europe et d’Asie pour suivre un programme de dix semaines de cours pour une formation complète.

Pour ce document signé Florent Muller, Bertrand Guez et Matthieu Parmentier, l’institution qui dispensent les meilleures techniques, enseignées par les meilleurs professeurs, a ouvert ses portes au magazine "13h15 le dimanche" (Twitter, #13h15).

> Voyage en démesure

Avec la crise sanitaire inédite liée au coronavirus Covid-19, le tourisme mondial a subi un coup d'arrêt sans précédent. Parmi les secteurs particulièrement sinistrés, celui de la croisière avec des paquebots restés à quai pendant des mois...

Et il y a également eu ces images désastreuses de voyageurs en quarantaine sur ces villes flottantes, comme sur le Diamond Princess. En Europe, ils sont plus de sept millions à voyager chaque année sur ces resorts des mers.

Un lourd impact sur l'environnement

Le magazine "13h15 le samedi" (Twitter, #13h15) est monté à bord du Costa Diadema pour comprendre l'engouement pour ce type de vacances qui génèrent chaque année vingt milliards d'euros de retombées économiques sur le continent. Ce document, signé Maxime Bénéteau et Fabien Lasserre, analyse d’autre part ses conséquences sur l'environnement.

Les populations des grandes villes portuaires comme Barcelone, Venise ou Marseille sont confrontées à ce tourisme de masse qui produit une importante pollution. Face aux protestations des habitants et à une opinion publique de plus en plus sensible aux questions écologiques, l'industrie de la croisière commence à s’adapter…

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".