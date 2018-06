"13h15 le dimanche". French diplomacy

Il a visité plus de 30 pays en un an, parcouru près de 200 000 kilomètres, avec la volonté d'imprimer sa marque. Emmanuel Macron sert la main à tout le monde sur la planète et veut remettre la France dans le jeu international : guerre en Syrie, puissance chinoise, voisin russe, allié américain, terrorisme…

Le président de la République française parcourt le monde en mettant l'Europe en avant comme base de sa politique étrangère. Lors de ses différents voyages officiels, le chef de l'Etat a accordé des entretiens exclusifs au magazine "13h15 le dimanche" (Facebook, Twitter, #13h15) pour expliquer sa diplomatie.

Faire face à de multiples défis

Un pari risqué au regard des instabilités politiques de l'Union européenne. Va-t-il le remporter ? Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen en doutent. Ils jugent sévèrement cette action et proposent leur propre vision des affaires internationales.

Comment faut-il faire face à de multiples défis ? Réformer la France et l'Europe, peser dans le monde ? Un reportage signé Patrice Brugère, François-Julien Piednoir, Elise Leygnier et Benoît Vuidès.

