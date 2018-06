VIDEO. "13h15 le dimanche" vous résume la politique étrangère de la France depuis 1945 en deux minutes

La diplomatie française a-t-elle changé depuis un an et l'élection d'Emmanuel Macron ? C'est la question à laquelle les journalistes de "13h15 le dimanche" ont tenté de répondre, dans une enquête diffusée sur France 2 dimanche 24 juin.

Mais pour savoir si le chef de l'Etat a modifié la politique extérieure du pays, encore faut-il se souvenir de ce qu'elle était avant son accession au pouvoir. Voici un résumé de 70 ans de diplomatie française... en deux minutes.

A la sortie de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe est détruite. L'heure est à la reconstruction, avec l'aide du plan Marshall. Mais la France, comme le reste du continent, est prise en étau entre les Etats-Unis et l'Union soviétique. C'est aussi le début de la construction de l'Union européenne.

Une fracture entre atlantistes et souverainistes

En 1958, avec l'arrivée du général de Gaulle au pouvoir, c'est le retour des souverainistes. La France se dote d'une force de frappe nucléaire indépendante et sort du commandement intégré de l'Otan. Elle commence aussi à commercer avec le bloc de l'Est et renoue des liens avec la Chine. Cette doctrine sera suivie, avec quelques nuances, jusqu'en 2007 par les différents présidents de la République.

Rupture avec l'arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy qui réintègre le commandement intégré de l'Otan et se rapproche des Britanniques. La France intervient en Côte d'Ivoire et en Libye. C'est le retour des atlantiques. François Hollande a marché sur ses pas. Mais de quel côté Emmanuel Macron se situe-t-il ? Des néoconservateurs atlantistes ou dans la droite ligne des gaullo-miterrandiens ?

L'intégralité de l'interview d'Emmanuel Macron et de l'enquête est à retrouver dimanche 24 juin, à 13h15, sur France 2 ou sur franceinfo.fr.