"13h15 le dimanche". Churchill > Episodes 1 & 2

Cette série inédite en quatre épisodes du magazine "13h15 le dimanche" (Twitter, #13h15), signée Peggy Leroy, Vincent Fichmann et Mathilde Rougeron, est consacrée à Winston Churchill (1874-1965). Une personnalité historique dont le parcours et les combats résonnent particulièrement aujourd’hui, depuis l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe le 24 février 2022. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky ne s’y est d’ailleurs pas trompé le 8 mars 2022, quand il s’est adressé au Parlement britannique.

"Nous n'abandonnerons pas et nous ne perdrons pas. Nous nous battrons jusqu'au bout, en mer, dans les airs. Nous nous battrons pour notre terre, coûte que coûte, dans les forêts, dans les champs, sur les rives, dans les rues…" Ces mots faisaient écho à ceux prononcés par Churchill à la Chambre des communes en juin 1940 après que les forces britanniques ont dû quitter la France face à l’avancée de l’armée allemande.

Un rempart contre le nazisme

Comme le président Zelensky, Winston Churchill est devenu chef de guerre en un éclair. Quel était alors le quotidien de l’amateur de bons mots, de whisky et de cigares ? Comment a-t-il pris les décisions qui ont contribué à mener les Alliés à la victoire ? Comment a-t-il réussi pendant plus d’un an, jusqu’à ce que les Russes, puis les Américains, entrent en guerre, à faire de son pays un rempart contre le nazisme ?

Ses discours ont marqué l’Histoire. Le premier d’entre eux est celui du 13 mai 1940, prononcé face aux députés britanniques. Ce jour-là, il annonce du "sang, de la sueur et des larmes" à venir. Le général de Gaulle décide de s'exiler en Angleterre le 17 juin 1940, après l’appel à cesser le combat du maréchal Pétain. Il y retrouve Winston Churchill, le dernier dirigeant européen qui n'a pas capitulé…

