"13h15 le dimanche". Vercors : la forêt de la discorde

L’Association pour la protection des animaux sauvages (Aspas) a racheté un immense domaine dans le Vercors, pour l’essentiel constitué de forêts, un espace peuplé de cerfs, de sangliers, de daims…

L'objectif de l'association est d'y "sauver la nature et les animaux", dit-elle. Une méthode, appelée "ré-ensauvagement", qui ne va pas sans créer de vives tensions…

Chasseurs, éleveurs, agriculteurs d’un côté, militants écologistes de l'autre

Protéger la faune, préserver le patrimoine naturel et défendre les droits des non-chasseurs, réhabiliter les espèces dites “nuisibles” comme le renard, la pie, le putois, ou préserver les espèces et les habitats fragiles par la maîtrise foncière à travers les "Réserves de vie sauvage" sont quelques-uns des objectifs de l’Aspas.

Pour ce document, signé Yvan Martinet, Henri Desaunay et Oktay Sengul, le magazine "13h15 le dimanche" (Twitter, #13h15) est allé à la rencontre de chasseurs, d’éleveurs, d’agriculteurs d’un côté, et de militants écologistes de l’autre. Les uns et les autres n'ont pas la même vision. Alors, comment les réconcilier ? Et sont-ils réconciliables ?

