"13h15 le dimanche". Pierre Rabhi : objectif Terre

Paysan, écrivain, philosophe et poète, Pierre Rabhi est un des principaux penseurs de l’écologie en France. De nombreuses personnalités comme Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire ou la comédienne Marion Cotillard parlent de lui comme d'un mentor.

Sous ses airs tranquilles, l’auteur de Vers la sobriété heureuse (Actes Sud) et de La Puissance de la modération (Hozhoni) propose d’opérer une révolution : le retour à la terre ! Le magazine "13h15 le dimanche" (Facebook, Twitter, #13h15) est allé à sa rencontre…

La défense de la planète et des hommes

Sa silhouette frêle, sa chemise à carreaux, sa voix douce et ses bretelles font désormais partie du paysage, celui de la défense de la planète Terre et des hommes qui y vivent. Mais qu’a-t-il accompli pour être si écouté aujourd'hui ?

Ce portrait signé Emmanuelle Chartoire, Patrice Brugère et Matthieu Houel retrace le parcours peu ordinaire d’un humaniste aux deux pieds bien ancrés dans la terre, aujourd’hui suivi par des disciples de plus en plus nombreux…

