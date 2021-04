"13h15 le dimanche". Compostelle : mon chemin

Dans le cadre de sa série documentaire "Lieux de légende" (voir ci-dessous), le magazine "13h15 le dimanche" (Twitter, #13h15) a suivi le chemin du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, créé au début du IXe siècle. C'est l'une des marches les plus longues et les plus renommées d’Europe.

Les routes empruntées sur 1 500 kilomètres mènent à Santiago de Compostela, capitale de la Galice, en se rejoignant sur le "Camino francés", ou chemin des Francs, l’itinéraire le plus fréquenté en Espagne.

Des pèlerins aux motivations différentes

Pour ce document, signé Jean-Sébastien Desbordes, Matthieu Martin et Anthony Santoro, le magazine "13h15" a emprunté ce chemin, et a croisé Alain, un cinquantenaire sportif en quête de spiritualité.

Il est également allé à la rencontre de Lynda, maman de trois enfants, un peu à bout de souffle entre son travail et sa vie de famille, ainsi que de Marie-Claude et Michel qui se sont lancé un défi à deux…

