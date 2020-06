"13h15 le dimanche". Le disparu > Episodes 3 & 4

Dans le cadre de sa série documentaire inédite "Le disparu" en quatre épisodes, le magazine "13h15 le dimanche" (Facebook, Twitter, #13h15) revient sur le quintuple assassinat commis au 55, boulevard Robert-Schuman, à Nantes (Loire-Atlantique), au début du mois d’avril 2011.

Le père de famille Xavier Dupont de Ligonnès est soupçonné d’avoir tué son épouse Agnès et ses enfants Arthur, Thomas, Anne et Benoît, dont les corps ont été retrouvés enterrés dans le jardin de la maison familiale le 21 avril de la même année. Il est depuis introuvable…

Xavier Dupont de Ligonnès s'e st-il inspiré d'un tueur américain ?

Celui qui a échappé à toutes les polices depuis bientôt dix ans, s’il est toujours en vie comme le pensent certains de ses proches, a toujours été fasciné par les Etats-Unis. Par deux fois, le suspect numéro un dans la "tuerie de Nantes" a tenté de vivre le rêve américain : la première fois dans sa jeunesse avec un ami et une autre fois avec toute sa famille.

Xavier Dupont de Ligonnès était-il à ce point fasciné par ce pays pour s’inspirer très précisément du tueur américain John List, qui avait décimé toute sa famille en 1971 avant de disparaître dans la nature… et se faire arrêter des années plus tard ? Pour ce document, signé Pauline Dordilly, Anne-Sophie Martin, Henry Desaunay et Anthony Santoro, le "13h15" a mené l’enquête…

