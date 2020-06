VIDEO. Xavier Dupont de Ligonnès est-il un "copycat" ayant imité le tueur américain John List, arrêté dix-huit ans après avoir éliminé cinq membres de sa famille ?

Xavier Dupont de Ligonnès est ce père de famille suspecté d'avoir tué son épouse et ses quatre enfants à Nantes (Loire-Atlantique) début avril 2011. Les corps des victimes sont découverts par la police, le 21 de ce mois, sous la terrasse de leur maison. Et il a disparu depuis sans laisser de traces. Eliminer sa famille et s’inventer une nouvelle vie… Comme John List, un comptable sans histoires qui a assassiné froidement sa famille en 1971, aux Etats-Unis, avant d’être arrêté dix-huit ans après le drame par le FBI ?

Ce fait divers sanglant est couvert à l’époque par tous les médias du pays… l’année où le commercial nantais vivait outre-Atlantique. Alors, l’homme le plus recherché de France est-il un "copycat", un imitateur agissant de manière similaire à une action lue ou vue dans la presse ? Ces tueries familiales présentent de très troublantes similitudes dans la préparation et dans le mode opératoire. Les deux pères de famille sont parvenus à semer la police et à s’enfuir…



Deux massacres planifiés, méthodiques, sans rien laisser au hasard

Le drame américain s’est déroulé dans un quartier résidentiel de Westfield, dans l’Etat du New Jersey. Le policier Barney Tracy, qui a dirigé l’enquête, se souvient pour le magazine "13h15 le dimanche" (replay) : "C’était choquant car cela n’arrive pas dans un endroit comme Westfield. Nous n’avons jamais de crimes aussi violents. Il a tué les personnes qu’il était censé aimer le plus, ce qui n’a aucun sens (…) mais John List était un homme égoïste." Au chômage et criblé de dettes, le tueur a planifié la mort de sa famille, méthodiquement, sans rien laisser au hasard.

John List abat d’abord sa mère, qui vit à l’étage de la maison cossue, d’une balle de pistolet, puis tue son épouse, deux de ses enfants à leur retour de l’école et exécute un troisième un peu plus tard. Pour ne pas éveiller les soupçons : il pousse le climatiseur à fond pour empêcher les odeurs et laisse les lumières allumées ; met fin aux livraison de journaux et de lait ; explique aux écoles des enfants que la famille a déménagé… Et quand les corps sont découverts par la police, il est déjà loin. Comme Xavier Dupont de Ligonnès que certains de ses proches croient toujours vivant ?

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".